Украинский певец Олег Винник на днях отыграл два концерта в киевском Дворце спорта.

Исполнитель Олег Винник установил новый рекорд: он стал первым украинским исполнителем, собравшим два аншлага в столичном Дворце спорта.

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Первый из двух концертов, который состоялся 7 ноября, поклонники музыканта ждали более полугода. Билеты на дополнительное выступление Олега Винника 9 ноября раскупили буквально за полтора месяца.

Режиссер-постановщик концертов Сергей Неклева говорит:

У нас очень самодостаточный артист, поэтому нашей основной задачей было не шоу создавать, а не мешать ему работать со своей аудиторией. Естественно, мы задействовали декорации, свет, звук, экраны, спецэффекты, красивейший виджеинг… Но фишка не в этом! Главное, что Олег Винник вышел к людям, которые его любят, подарил им незабываемое время общения и свое творчество.

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Зрителей ожидала масса приятных сюрпризов: душевные интерактивы, цветы и памятные подарки от артиста. Некоторые счастливчики смогли увидеть себя на экранах прямо во время шоу.

А для тех, кто не смог посетить концерты, организаторы готовят телеверсию киевской программы «Ты в курсе». Увидеть ее можно будет на телеканале «Украина» в преддверии новогодних праздников 24 декабря.

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