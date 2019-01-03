Олег Винник рассказал любимую шутку о себе

Украинский певец Олег Винник признался, что умеет самоиронизировать.

Украинский секс-символ Олег Винник рассказал, какую шутку о себе считает самой любимой.

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Такое откровение артист сделал в интервью изданию “Сегодня.Lifestyle“. Оказалось, что больше всего Виннику понравилась шутка продюсера и рэпера Потапа:

Однажды Потап пошутил обо мне очень метко, и как-то отложилось в памяти. Он сказал, что если Винник стоит на одном месте дольше трех минут, вокруг него начинают строить сцену (улыбается).

Потап и Олег Винник на съемках фильма "Скажене весілля" пресс-служба

Олег Винник признался, что может самоиронизировать и любит хорошие шутки:

Я действительно люблю качественные взвешенные талантливые шутки, для которых есть основание. Когда понимаю, что это сугубо со мной связано. Но их немного. Потому что часто люди пытаются пошутить, но при этом абсолютно не имеют понятия ни о том, какой я артист, ни о том, какой человек. В целом же могу посмеяться и подхожу к себе с самоиронией.

Более того, у Винника и его команды есть чат, в котором они часто смеются с шуток про артиста и обсуждают их.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Потап встретил Новый год-2019.