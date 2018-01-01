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Легендарную певицу Арету Франклин обокрали перед смертью

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Полиция расследует дело о похищении крупной суммы денег у певицы Ареты Франклин.
Легендарную певицу Арету Франклин обокрали перед смертью
Легендарную певицу Арету Франклин обокрали перед смертью
getty images

Злоумышленники обокрали легендарную певицу Арету Франклин, когда она находилась при смерти.

Об этом передает американский таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Заявление о преступлении поступило в полицию еще в июне 2018 года. Полиция американского штата Мичиган уже разыскивает преступников, которые воспользовались финансовыми активами Франклин. Правоохранители не разглашают, сколько денег было украдено. 

Напомним, что Арета Франклин умерла на 77-м году жизни в середине августа 2018 года от рака поджелудочной железы.

Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил Франклин величайшей певицей в истории.

Напомним, американская певица Бритни Спирс временно покидает сцену. О причине такого решения читайте здесь.

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Теги: Арета Франклин, воровство
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