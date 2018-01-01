Легендарную певицу Арету Франклин обокрали перед смертью
Злоумышленники обокрали легендарную певицу Арету Франклин, когда она находилась при смерти.
Об этом передает американский таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Заявление о преступлении поступило в полицию еще в июне 2018 года. Полиция американского штата Мичиган уже разыскивает преступников, которые воспользовались финансовыми активами Франклин. Правоохранители не разглашают, сколько денег было украдено.
Напомним, что Арета Франклин умерла на 77-м году жизни в середине августа 2018 года от рака поджелудочной железы.
Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил Франклин величайшей певицей в истории.
Напомним, американская певица Бритни Спирс временно покидает сцену. О причине такого решения читайте здесь.
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