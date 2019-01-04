Настя Короткая и Андрей Бедняков показали подросшую дочь: фото

Украинские ведущие Настя Короткая и Андрей Бедняков поделились теплым семейным фото с 3-летней дочкой.

Читай также: 52-летняя Холли Берри снялась топлес в пустыне: фото

Экс-ведущие “Орла и Решки“ Настя Короткая и Андрей Бедняков, которые в 2015 году впервые стали родителями, поделились фотографией своей подросшей дочери.

На снимке, который опубликовал Андрей, семейство позирует в аэропорту на фоне новогодней елки.

Надоело смотреть на людей, которые в купальниках ( надо было написать в плавках … по- моему, спалился) ходят по пляжу . Психанули . Разбили копилку. Вылетаем! Пойду искать лучшую авиакомпанию . Хотим комфорт . Зря что-ли ещё и у консьержки одолжил, — подписал фото Бедняков.

Читай также: Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: новые подробности

Как оказалось, молодые родители решили провести зимние каникулы в Майами.

Напомним, что Настя и Андрей узаконили свои отношения в 2014 году. До этого они прожили в гражданском браке шесть лет.

К слову, в Майами сейчас отдыхают и другие украинские звезды.