Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Короткая и Андрей Бедняков показали подросшую дочь: фото

Комментариев: 1
Украинские ведущие Настя Короткая и Андрей Бедняков поделились теплым семейным фото с 3-летней дочкой.
Настя Короткая и Андрей Бедняков показали подросшую дочь
Настя Короткая и Андрей Бедняков показали подросшую дочь
Instagram

Читай также: 52-летняя Холли Берри снялась топлес в пустыне: фото

Экс-ведущие “Орла и Решки“ Настя Короткая и Андрей Бедняков, которые в 2015 году впервые стали родителями, поделились фотографией своей подросшей дочери.

На снимке, который опубликовал Андрей, семейство позирует в аэропорту на фоне новогодней елки.

Надоело смотреть на людей, которые в купальниках ( надо было написать в плавках … по- моему, спалился) ходят по пляжу . Психанули . Разбили копилку. Вылетаем! Пойду искать лучшую авиакомпанию . Хотим комфорт . Зря что-ли ещё и у консьержки одолжил, — подписал фото Бедняков.

Читай также: Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: новые подробности

Как оказалось, молодые родители решили провести зимние каникулы в Майами.

Напомним, что Настя и Андрей узаконили свои отношения в 2014 году. До этого они прожили в гражданском браке шесть лет.

К слову, в Майами сейчас отдыхают и другие украинские звезды.

Поделись:
Теги: Настя Короткая, Андрей Бедняков, звездные родители, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.01.2019, 18:51
Оценка:  +1
гость
Придурки с высунутыми языками.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь