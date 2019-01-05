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52-летняя Холли Берри снялась топлес в пустыне: фото

Комментариев: 1
Известная американская киноактриса Холли Берри снялась в фотосете посреди пустыни в Марокко.
52-летняя Холли Берри снялась топлес в пустыне
52-летняя Холли Берри снялась топлес в пустыне
Instagram

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52-летняя американская киноактриса Холли Берри, которая ранее позировала на красной дорожке в наряде от украинского дизайнера, снялась в пикантной фотосессии. Звезда Голливуда приняла участие в съемке посреди пустыни в Марокко.  

На одном из снимков, опубликованных в Instagram, Холли позирует топлес в широких штанах и массивных украшениях, при этом она прикрывает грудь руками. 

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Заботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам приходится жить, - подписала пикантный кадр актриса. 

 

К слову, ранее звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян“ Кайли Дженнер позировала перед камерой фотографа Саши Самсоновой.

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Теги: Холли Берри, актриса, фото
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Комментариев (2)
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Gans1967    05.01.2019, 15:05
Оценка:  -1
Gans1967
где топлес?
гость  (аноним)  05.01.2019, 14:37
Оценка:  -1
гость
По последним данным, ей в дырку заполз скорпион и она в больнице.
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