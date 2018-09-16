Звезда “Танців з зірками 2018“ взбудоражила сеть откровенным фото

Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' - Анастасия Кумейко поделилась эротическим снимком в Instagram.

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Бывшая участница дуэта Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' - Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, взбудоражила сеть очередным эротическим фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала откровенный снимок, на котором позирует в обтягивающем боди, подчеркивающем пышные формы певицы.

Написала длинный текст и удалила. Зачем усложнять пятницу, - коротко добавила Кумейко.

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Напомним, что Анастасия Кумейко участвовала в проекте “Танці з зірками” вместе с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив место соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

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