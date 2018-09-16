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Звезда “Танців з зірками 2018“ взбудоражила сеть откровенным фото

Комментариев: 3
Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' - Анастасия Кумейко поделилась эротическим снимком в Instagram.
Звезда “Танців з зірками 2018“ взбудоражила сеть откровенным фото

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Бывшая участница дуэта Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' - Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, взбудоражила сеть очередным эротическим фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала откровенный снимок, на котором позирует в обтягивающем боди, подчеркивающем пышные формы певицы. 

Написала длинный текст и удалила. Зачем усложнять пятницу, - коротко добавила Кумейко. 

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Напомним, что Анастасия Кумейко участвовала в проекте “Танці з зірками” вместе с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив место соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской. 

Накануне стали известны подробности распада украинской группы The Erised.

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Теги: Dj NANA, Анастасия Кумейко, фото
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Комментариев (3)
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ZapSmerduc    05.01.2019, 12:32
Оценка:  0
ZapSmerduc
місс хвотожоп.
гость  (аноним)  05.01.2019, 12:19
Оценка:  0
гость
Меня не "взбудоражила", а вас? Какая-то она "неаппетитная"!
ZapSmerduc    05.01.2019, 12:31
Оценка:  0
ZapSmerduc
Згоден повністю - воно гидке. По кольору шкіри це брудна смердюча циганська крадійка з перефарбованим з рудого у каштановий волоссям на голові та тимчасово поголеними вусами під носом.
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