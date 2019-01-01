Повар и газовщик: кем работали участники "Топ-модели по-украински"? (часть 2)

Узнайте о неожиданных профессиях участников реалити Нового канала "Топ-модель по-украински".

Думаете, моделями рождаются, а не становятся? Вообще нет! Вот уже пять сезонов проекты “Супермодель по-украински“ и “Топ-модель по-украински“ (Новый канал) делают моделей из строителей, официанток и продавцов.

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Женский журнал Ivona продолжает рассказывать, кем работали участники второго сезона “Топ-модели по-украински“ до того, как прийти на кастинг проекта. Первую часть читайте здесь.

Дима Топоринский: бариста и продажник

Дима Топоринский пресс-служба Нового канала

Дима – самый взрослый участник сезона. На проект он пришел, когда ему было 28 лет. Так что не мудрено, что на счету Топоринского – рекордное количество работ и подработок:

Вообще я продажник. За свою жизнь продавал все, что только можно: от техники, мягкой мебели и кухонь до фильтров для воды. По опыту могу сказать, что выгоднее всего продавать кофе. Почему? Потому что себестоимость невысокая, а отбой хороший. Кстати, еще выгодно продавать алкоголь. Там прирост – 400%.

До проекта я работал бариста. Просто в какой-то момент от продаж меня начало тошнить, срочно нужно было сменить сферу деятельности. А мои друзья как раз купили кофейню, и им нужен был человек на подхвате. Чтобы выходил день или два в неделю. В то время я учился программированию и не мог полноценно работать. Так что согласился на их условия. А потом поставил вопрос ребром: ребята, зачем мне приходить на два дня? Давайте я буду полмесяца работать, а полмесяца учиться. Они согласились Это была идеальная работа. Я фанатею от кофе, торчу, завишу от него. Могу выпить до 4 чашек чистого эспрессо, хотя и знаю, что это неправильно.

Сережа Гердов: газовщик, футбольный тренер

Сережа Гердов пресс-служба Нового канала

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Этот голубоглазый парень родился в небольшом городе Токмак, что в Запорожской области. По образованию Сергей – бухгалтер, но ни дня по профессии он не проработал:

В моем городе с работой негусто. Поэтому свою карьеру я начинал на автомойке (смеется). Бывало такое, что параллельно работал сразу в двух местах. В списке моих профессий – грузчик, продажник. Когда мы торговали посудой, то возили ее по разным городам. Чтобы успеть объездить как можно больше точек, приходилось вставать в 3 утра. Ужасное было время – я почти не спал.

Потом жизнь забросила меня в газовое хозяйство. Около трех лет я был слесарем по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов и газового оборудования. Даже ездил обучаться в Запорожье. Хотя я и не понимал, зачем мне эта работа и эти знания, но выбора особо не было.

На какой бы работе я не трудился, всегда находил время, чтобы заниматься футболом. Даже когда вставал в 3 утра, а возвращался поздно вечером, все равно шел бегать. Несколько лет назад заменял тренера в спортивной школе. Пацанам нравилось. И вот, когда на Востоке началась война, к нам в город переехала футбольная школа «Дизелист». Руководство заметило, что я постоянно самостоятельно тренируюсь, и предложили мне стать детским тренером. Там я и работал последние полтора года до проекта. Правда, когда вернулся после «Топ-модели по-украински», оказалось, что на мое место взяли нового парня. Так что теперь я занимаюсь с детьми бесплатно, как волонтер.

Софи Беридзе: повар, маникюрщица

Софи Беридзе пресс-служба Нового канала

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Софи – необычная девушка. Она родилась парнем. Но всегда чувствовала, что на самом деле она – женщина. Правда, все гендерные сомнения не помешали ей сменить несколько работ:

Когда мне было 16 лет, я два месяца работала в Макдональдсе поваром. Мне очень нравилась эта работа – я постоянно могла поджирать свою любимую вредную еду. Правда, на моей фигуре это сказывалось не очень хорошо.

В последние годы я работала продавцом-консультантом одежды, мастером по ногтевому сервису. Вообще мне нравится бьюти-индустрия. До проекта я начала учиться парикмахерскому искусству – делать покраску, колористику. В идеале хочу освоить все сферы красоты – волосы, ногти, косметологию, массажи. И в будущем получить профильное образование.

Ярослава Крутова: танцовщица, администратор

Ярослава Крутова пресс-служба Нового канала

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Яся – одна из самых ярких участниц проекта. Ее несложно узнать по огромному количеству татуировок. Кстати, глядя на девушку, можно легко угадать одну из ее профессий – администратора в тату-салоне. Но не наколками едиными:

Прошлое лето я провела в Турции, где работала в экстрим-денс-шоу танцовщицей. Друзья позвали нас с парнем (с тем самым, которого Яся бросила прямо во время съемок проекта ради Димы Топоринского) поехать туда в поисках работы. Изначально планировалось, что я устроюсь пиджейкой или танцовщицей Go-Go. Но когда мы приехали, оказалось, что я должна не просто бултыхаться в трусах на тумбочке, а работать в экстрим-денс шоу! Подготовка была адская. Всего за пару недель мне пришлось растянуться до шпагата и выучить кучу всякой танцевальной ерунды. Узнать, что такое квадрат, восьмерка, как делать точки в танце. Я всегда нахожусь в неплохой физической форме, но тогда крепатура у меня просто не прекращалась. Болело все тело. Все! Я даже падала в обморок на тренировках. Такой нагрузки у меня не было никогда в жизни. Но и так круто я тоже не выглядела никогда в жизни! Все-таки танцы делают тело идеальным.

График тоже был довольно жестким. Мы просыпались в 8 утра, до обеда тренировались, потом был час перерыва, потом снова четыре часа тренировки. Затем мы отрабатывали шоу и снова ехали на тренировку, чтобы довести номера до идеала.

Первая зарплата в Турции у меня ушла в никуда. Мы с парнем купили вкусностей, турецких конфет, шмоток и кроссовки.

Отметим, что в пятницу, 28 декабря, в 19:00 на Новом канале покажут финал проекта “Топ-модель по-украински“.

Напомним, ранее мы сообщали, кто победил в шоу “Зважені та щасливі“.