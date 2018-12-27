"Зважені та щасливі": кто победил в шоу
В четверг, 27 декабря, состоялся финал самого весомого шоу Украины “Зважені та щасливі“.
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В эфире зрители увидели, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь с новым телом.
Кроме того, стало известно, кто получил заветные 400 тысяч гривен за основное похудение и 200 тысяч грн за домашнее похудение.
Основное взвешивание выиграла команда красных — Олег и Богдан Буряки, тренером которых являлась Марина Боржемская-Узелкова. Олег пришел на проект с весом 158 кг. Богдан - с 168 кг.
За 17 недель Олег избавился от 69 кг, а Богдан скинул 75 кг. Именно они получили 400 тысяч гривен.
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Лучшими в домашнем похудении стали участники команды синих — Саша и Наташа Валигурские. Они занимались похудением под руководством Славы Узелкова.
Наташа пришла на проект с весом 140 кг, а Саша — 195 кг. И стал самым тяжелым участников восьмого сезона. За восемь месяцев Саше удалось избавиться от 90 кг. А Наташе — от 58 кг. Они получили приз в размере 200 тысяч гривен.
Смотрите финал шоу “Зважені та щасливі“ здесь:
Напомним, ранее мы сообщали, когда состоится суперфинал кулинарного шоу “МастерШеф-8“.
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