Участница "Топ-модели по-украински" рассказала о сексе на проекте

Экс-участница "Топ-модели по-украински" (Новый канал) Аня Троян рассказала правду о своих отношениях на проекте.

Перед самым вылетом из реалити “Топ-модель по-украински“, на исповеди, которую устроил участникам Сергей Никитюк, Аня Троян внезапно призналась – на проекте у нее был секс.

Героем-любовником стал Егор Степаненко:

Я использовал Аню ради удовлетворения своих физических желаний.

Егор Степаненко пресс-служба Нового канала

Девушка же призналась, что изменила своему любимому:

Я изменила своему парню, и теперь мне очень стыдно.

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Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Аня рассказала о своих отношениях на проекте. И о том, простил ли ее поступок любимый человек:

Все, что произошло у нас с Егором, не было подкреплено чувствами, это просто мимолетная блажь. Этот секс был спонтанным, больше не повторялся. В моей душе это не оставило никакого следа. Да и на наши с Егором отношения никак не повлияло.

Зато повлияло на отношения Ани с ее молодым человеком Арсением:

Я ему все сразу рассказала – просто не могла скрывать. Конечно, это было не так, чтобы: "Привет, Сеня. У меня был секс с чуваком на проекте. Делай с этой информацией, что хочешь". Я старалась все преподнести как можно мягче. Это оказалось сложно, но еще сложнее было держать измену в себе. Я не могла смотреть Сене в глаза... Он не бросил меня. Но можно ли сказать, что простил? Нет. Я бы не простила. Можно вести себя так, будто ничего не было, но забыть о таком невозможно. Измена – это ужасно. Это предательство. И я очень сожалею, что предала своего парня. Мне очень стыдно...

Аня Троян пресс-служба Нового канала

Смотри новый выпуск проекта "Топ-модель по-украински" в пятницу, 2 ноября, в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее мы сообщали, что известно о новом украинском реалити "Эксы".