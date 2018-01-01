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Стало известно, каким будет новый сезон "Топ-модели по-украински"

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Месяц на сайте Нового канала шло голосование за то, каким быть третьему сезону модельного реалити: женским, смешанным или мужским - узнайте результаты.
Топ-модель по-украински: новый сезон, подробности, фото
Топ-модель по-украински: новый сезон, подробности, фото
пресс-служба Нового канала

Зрители Нового канала выбрали, каким будет новый сезон реалити “Топ-модель по-украински“. Меньше голосов набрал чисто мужской сезон. А вот между женским и смешанным (когда за победу в проекте борются и парни, и девушки) шла нешуточная борьба. В итоге с перевесом всего в несколько десятков голосов победили… девушки. Такое решение приняла ведущая проекта Алла Костромичева:

Да-да, я изучила результаты голосования, прочитала все комментарии наших зрителей и могу официально заявить: следующий сезон “Топ-модели по-украински“ будет женским! Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты. 

 

Алла Костромичева
Алла Костромичева
пресс-служба Нового канала

 

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Парни участвовали в проекте “Топ-модель по-украински“ два сезона. Так что не пропустите последние выпуски второго смешанного сезона (выходят по пятницам в 19:00 на Новом канале). 

Руководитель проекта Алена Звирык говорит об участи парней в “Топ-модели по-украински“ так:

Смешанный сезон был экспериментом, – говорит руководитель проекта Алена Звирык. – Мне кажется, очень удачным экспериментом. Несмотря на то, что большинство наших зрителей – девочки, им было интересно наблюдать за парнями, выбирать себе любимчиков. Голосование было очень плотным, лидеры постоянно менялись. Но, видимо, девушки решили устранить конкурентов – ведь парни занимали их потенциальные места на проекте (смеется). 

Как принять участие в кастинге?

  • Снять видеовизитку. 
  • Заполнить анкету. 
  • Ждать звонка. 

Форма для заполнения здесь

Напомним также, что Владимир Зеленский высказался о возможном введении военного положения в Украине.

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Теги: топ-модель по-украински, модели, новости, новый сезон, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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