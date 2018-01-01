Клипы и реклама шуб: где раньше светились участники "Топ-модели по-украински"
Ivona предлагает узнать, в каких творческих проектах ранее участвовали герои реалити «Топ-модель по-украински».
- Дима Сукач изображал любовь на камеру
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До проекта у меня было несколько фотосъемок. А еще я участвовал в клипе певца-шансонье Дениса Майданова «Что оставит ветер». Съемки проходили в Крыму, на белой скале. Сняли все за день – выехали на место в четыре утра, а к вечеру уже закончили. Это были 66 секунд моей славы, которые даже крутили по ТВ.
Вообще, в клипе есть пара ляпов. Сначала на скале без единого дерева начинают летать листья. Потом мы с девушкой заходим в дверь, которая тоже откуда-то там взялась. И сперва в кадре я иду слева, а потом оп, монтаж, и уже иду справа.
Еще я снимался в массовке в фильме «Женщины против мужчин-2». По сюжету, мы с девочками дрались, потом они обливали нас с моста. Если захотите меня найти – ищите парня в красном парике и шортах в клубничку. Да-да, я был самым ярким актером массовки.
- Дима Топоринский остриг волосы ради искусства
Как-то раз я попал на страницы журнала. Знакомый мастер-парикмахер попросил стать его моделью. Тогда у меня были длинные волосы, а благодаря съемке в журнале – еще и стильная стрижка.
- Юля Дыхан заработала на Турцию
В Одессе я подрабатывала моделью – в основном, фотографировалась для каталогов. А как-то рекламировала бренд шуб. Недавно даже билборды по всему городу со мной висели!
А еще принимала участие в трех конкурсах красоты. И везде становилась первой вице-мисс! Как сглазили! Зато благодаря этим конкурсам у меня появилось много знакомых фотографов.
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На последнем у нас был спонсор из Европы, который занимается фотографией. Меня и еще двух девочек выбрали для съемок морского календаря в Турции. На пять дней мы окунулись в лакшери-жизнь! И поработали, и денежек немножко получили. Я была морячкой – отвечала то ли за июль, то ли за август. Позировала у штурвала!
- Яся Крутова попала на обложку
Как-то ездила на тату-конвенцию за границу. В ее рамках проходил конкурс красоты среди девочек. И я его выиграла. В качестве награды получила съемку на обложку и разворот. Это был 2015 год. У меня есть три экземпляра этого журнала. Один я подарила тату-салону, в котором работала на тот момент, второй хранится у мамы в Крыму, а третий вожу с собой, как талисман. После этого я еще пару раз попадала на страницы журналов как тату-модель. Но та, первая, обложка – самая дорогая для меня.
Смотрите новые эпизоды проекта «Топ-модель по-украински» по пятницам в 19:00 на Новом канале.
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