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Стало известно, что Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына

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Российский певец Влад Топалов поблагодарил свою жену - украинскую ведущую Регину Тодоренко за рождение сына.
Стало известно, что Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына
Стало известно, что Топалов подарил Регине Тодоренко на рождение сына
instagram.com/reginatodorenko/

Украинская ведущая Регина Тодоренко 5 декабря впервые стала мамой - она родила сына своему мужу Владу Топалову.

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В знак благодарности за рождение сына российский певец подарил своей супруге клип, в котором запечатлена и она, и новорожденный малыш. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте:

Дорогие мои друзья. Наконец, я с радостью делюсь с вами своим самым сокровенным. Что же еще я мог подарить жене на рождение сына? Да! Мне кажется, песня - это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я не думал, станет она хитом или нет. Не думал, понравится вам или нет. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами! Всё то, что случилось за последнее время! Тем, кто терпел и спокойно ждал - спасибо! В клипе мы рассказали вам нашу маленькую историю, которую еще никто не видел и не знает. Теперь вы знаете нас больше и ближе. Прошу это ценить и уважать нашу жизнь и желание иногда оставаться в тени и не выставлять всё напоказ. Мы вас любим и благодарим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои друзья. Наконец, я с радостью делюсь с вами своим самым сокровенным. Что же еще я мог подарить жене на рождение сына? Да! Мне кажется, песня - это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца. Я не думал, станет она хитом или нет. Не думал, понравится вам или нет. Я просто хотел выразить всю ту вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть у меня в душе. Выразить музыкой и словами! Всё то, что случилось за последнее время! Тем, кто терпел и спокойно ждал - спасибо! Тем , кто не терпел и терзал нас вопросами : «ну, где? Ну, когда?» , вот , вы дождались! 😉 в клипе мы рассказали вам нашу маленькую историю, которую еще никто не видел и не знает) теперь вы знаете нас больше и ближе. Прошу это ценить и уважать нашу жизнь и желание иногда оставаться в тени и не выставлять всё напоказ. Мы вас любим и благодарим! С Богом! Всем вам спасибо! Хорошего настроения! Ссылка в шапке профиля и в сторис #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #владтопалов #регинатодоренко #регинатодоренко

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

В клипе присутствуют самые важные моменты в жизни пары: предложение руки и сердца, первое сообщение о беременности, свадьба. Трогательную историю любви Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите здесь:

К слову, сама Тодоренко не стала засиживаться в декрете и уже продолжила работать над своим шоу “Пятница с Региной“. В воспитании малыша Регине и Владу помогает няня.

Напомним, ведущую Жанну Бадоеву заподозрили в третьей беременности. Что послужило причиной, читайте здесь.

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко, видео
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