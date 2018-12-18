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Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первое видео с сыном

Комментариев: 1
Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно впервые стали родителями, показали, как проводят время с сыном.
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первое видео с сыном
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первое видео с сыном
instagram.com/vladtopalovofficial

Украинская ведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов показали первое видео, на котором запечатлен их сын.

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Малышу всего две недели и звездные родители пока не спешат распространяться личной информацией о своем наследнике. Однако в своем Instagram-аккаунте Влад все же опубликовал видео, на котором запечатлен малыш.

Правда, лица младенца не видно - он находится в коляске. В ролике видно, как Тодоренко и Топалов едут куда-то в машине под песню What a wonderful world:

Отметим, что первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.

Напомним, недавно Регина Тодоренко обратилась к фанатам и рассказала, как чувствует себя после родов.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
sharry-sharry    18.12.2018, 15:50
Оценка:  +3
sharry-sharry
Позитивчик.Желаю,что бы их семейная эйфория от счастья,продлилась как можно дольше.
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