Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первое видео с сыном

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно впервые стали родителями, показали, как проводят время с сыном.

Украинская ведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов показали первое видео, на котором запечатлен их сын.

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Малышу всего две недели и звездные родители пока не спешат распространяться личной информацией о своем наследнике. Однако в своем Instagram-аккаунте Влад все же опубликовал видео, на котором запечатлен малыш.

Правда, лица младенца не видно - он находится в коляске. В ролике видно, как Тодоренко и Топалов едут куда-то в машине под песню What a wonderful world:

Отметим, что первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.

Напомним, недавно Регина Тодоренко обратилась к фанатам и рассказала, как чувствует себя после родов.