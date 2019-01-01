Регина Тодоренко вернулась к работе через 2 недели после родов
Украинская ведущая Регина Тодоренко всего лишь две недели назад впервые стала матерью, но уже вернулась к работе.
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Сейчас знаменитость активно работает над съемками нового сезона своего шоу “Пятница с Региной“. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в InstaStories Регины с такой подписью:
Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для “Пятница с Региной“.
Регина Тодоренко родила 5 декабря в одном из московских роддомов. Отцом сына ведущей стал ее муж - российский певец Влад Топалов. В воспитании малыша им помогает няня.
“Пятница с Региной“ - развлекательное шоу, в котором в гости к Тодоренко приходят известные личности. Регина ставит их в неожиданные обстоятельства, которые показывают звезд с новых сторон.
Напомним, ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первое видео, на котором запечатлен их сын. Посмотреть его можно здесь.
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