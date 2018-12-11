Жанну Бадоеву заподозрили в беременности

Ведущая Жанна Бадоева, возможно, ждет третьего ребенка: подробности.

Ведущая “Орла и Решки“ Жанна Бадоева спровоцировала поклонников на разговоры о ее третьей беременности.

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Так, в своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала несколько фотографий, на которых ее подписчики рассмотрели округлившийся животик:

Отметим, что сейчас Жанна Бадоева замужем за бизнесменом Василием Мельничиным. Это уже третий брак ведущей.

Ранее она была замужем за Игорем Кураченко, от которого родила сына Бориса. Вторым мужем Жанны стал режиссер Алан Бадоев, в этом браке родилась дочь Лолита.

Напомним, ранее в суде начали рассмотрение дела о разводе украинской певицы Ани Лорак и турка Мурата Налчаджиоглу. Подробности читайте здесь.