Жанну Бадоеву заподозрили в беременности
Ведущая “Орла и Решки“ Жанна Бадоева спровоцировала поклонников на разговоры о ее третьей беременности.
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Так, в своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала несколько фотографий, на которых ее подписчики рассмотрели округлившийся животик:
И по традиции я к вам снова обращаюсь за советом)) Помогайте выбрать, какая из фотографий лучше - первая или вторая?)) Комментарии только приветствуются))) И чем больше, тем лучше)) Да вы и сами все знаете, что мне объяснять))) На мне мой новый худи от @teplo_tela , худи-мания докатилась и до меня))) И цвет прям мой))) А как мне тепло и уютно!))) Мммммм)))) Холода мне не страшны, зиму точно переживем!))) Еще и любимых людей осчастливила подарками к Новому году))) Короче, мы все теперь в тепле, модные и Красивые!))) У вас уже куплены подарки!?)) #зима #тепло #настроение #день #выходной #отдых
Наше путешествие по Венгрии продолжается!!)) Я под огромным впечатлением, стараюсь делиться всем в сториз)) Сегодня мы побывали на главном курорте северного берега Балатона, в Балатонфюред. Сюда приезжают на отдых, лечение, к тому же тут большое количество достопримечательностей!)) Курорт Балатонфюред был очень популярен у немецкой и австрийской знати. Сначала они употребляли внутрь полезную воду, а затем, ощутив ее пользу, начали принимать лечебные купания и другие процедуры!)) А за моей спиной одна из известных галерей этого курорта. Изначально это был летний дом епископа Вазари, а сейчас - прекраснейшая галерея с актуальными выставками от современных художников и дизайнеров!!)) Тут же собраны работы знаменитых венгерских художников, которые творили в прошлые века!)) Заходите в сториз, поснимала для вас внутри галереи!)) #széchenyi2020 #szechenyi2020 #egyuttfejlodunk #investinginyourfuture #wowhungary
Пока ждала багаж и ехала на такси в отель, столько постов в Инстаграм перечитала!!!) Давно столько времени не смотрела в телефон))))) В последний раз, помню, часа 3 следила за вашими голосами, когда мы все вместе выбирали мне новую аватарку)))) Это такой азарт!!! 🔥 Смотришь, однозначно лидирует первое фото)))) Просыпаешься утром, а все уже изменилось!!!! Да и несколько тысяч комментариев добавилось 😱 Как вы это успеваете???)))) ⠀ Как часто вы заходите в Instagram? Сколько времени вы там проводите? Проверим нашу ИнстаЗависимость!))))
Доброе утро))) А вы умеете дружить на расстоянии??? У меня сейчас такое время, что почти все мои близкие друзья живут в разных странах. Раньше это дико расстраивало и пугало, что не будет общих тем, забудутся воспоминания 😔 Но сейчас поездки к подругам становятся полноценными мини-отпусками)))) А соц.сети стерли «расстояние» и позволяют спокойно общаться и сплетничать по видеосвязи 😂))) А как у вас? @ushatava_live @falconeriofficial
Отметим, что сейчас Жанна Бадоева замужем за бизнесменом Василием Мельничиным. Это уже третий брак ведущей.
Ранее она была замужем за Игорем Кураченко, от которого родила сына Бориса. Вторым мужем Жанны стал режиссер Алан Бадоев, в этом браке родилась дочь Лолита.
Напомним, ранее в суде начали рассмотрение дела о разводе украинской певицы Ани Лорак и турка Мурата Налчаджиоглу. Подробности читайте здесь.
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