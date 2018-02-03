Жанна Бадоева рассказала о воришках в своём доме
Читайте также: Александр Кривошапко показал свою маму
Как известно, у знаменитой украинской телеведущей Жанны Бадоевой дома живут активные померанские шпицы Стиви и Бася. По словам Жанны, они активны не только на видео в соцсетях, но и в реальной жизни.
Например, одно из их самых любимых развлечений - это воровство разнообразных вкусняшек с нашего стола)))
Мои любимые собачки Стиви и Бася веселые и шустрые не только в моих социальных сетях, но и в жизни))) Например, одно из их самых любимых развлечений - это воровство разнообразных вкусняшек с нашего стола))) И не важно - завтрак это, обед или ужин!))) Им все равно))) Так как животики у них деликатные, то после таких «набегов» случаются проблемы с их пищеварением((( Но с нашим ветеринаром мы успешно решили этот вопрос, подобрав специальный корм от ProPlan для собак c чувствительным пищеварением, с которым я спокойна за их животики!))) Кстати, делитесь и вы историями об особенностях ваших любимцев с хештегами #Мой_особенный и #Pro_Plan !!) Лучших мы обязательно наградим приятными и полезными призами!)))
Жанна напомнила, что кормить собак со стола не самый лучший подарок для их здоровья. Телеведущая рассказала, что даёт своим шпицам специальный корм и регулярно водит их к ветеринару.
Напомним также, что Артем КАЙ снялся со своей девушкой в откровенном клипе.
Полная версия правил