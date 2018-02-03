Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жанна Бадоева рассказала о воришках в своём доме

Комментариев: 4
Жанна Бадоева поделилась рассказом о том, что её домашние питомцы любят лакомиться вкусностями с хозяйского стола.
Жанна Бадоева рассказала о воришках в своём доме
Жанна Бадоева рассказала о воришках в своём доме
pinterest.com

Читайте также: Александр Кривошапко показал свою маму

Как известно, у знаменитой украинской телеведущей Жанны Бадоевой дома живут активные померанские шпицы Стиви и Бася. По словам Жанны, они активны не только на видео в соцсетях, но и в реальной жизни.

Например, одно из их самых любимых развлечений - это воровство разнообразных вкусняшек с нашего стола)))

 

Мои любимые собачки Стиви и Бася веселые и шустрые не только в моих социальных сетях, но и в жизни))) Например, одно из их самых любимых развлечений - это воровство разнообразных вкусняшек с нашего стола))) И не важно - завтрак это, обед или ужин!))) Им все равно))) Так как животики у них деликатные, то после таких «набегов» случаются проблемы с их пищеварением((( Но с нашим ветеринаром мы успешно решили этот вопрос, подобрав специальный корм от ProPlan для собак c чувствительным пищеварением, с которым я спокойна за их животики!))) Кстати, делитесь и вы историями об особенностях ваших любимцев с хештегами #Мой_особенный и #Pro_Plan !!) Лучших мы обязательно наградим приятными и полезными призами!)))

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Жанна напомнила, что кормить собак со стола не самый лучший подарок для их здоровья. Телеведущая рассказала, что даёт своим шпицам специальный корм и регулярно водит их к ветеринару. 

Напомним также, что Артем КАЙ снялся со своей девушкой в откровенном клипе.

Поделись:
Теги: Жанна Бадоева, семья, собаки, шпиц, домашние животные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  04.02.2018, 22:21
Оценка:  -1
русский
я обычно сру в писюар, после смотрю есть ли аскариды!после поплюю! у нас так все делают мы не приучены до порядка! что в пораше то и в стране гы-гы-гы
Stavros-Mann  (аноним)  04.02.2018, 21:47
Оценка:  +1
Stavros-Mann
Она гнусавая. У меня на неё не встанет даже если пезду вывернет наружу...
гость  (аноним)  04.02.2018, 21:33
Оценка:  0
гость
мерзкая стерва
pусский  (аноним)  04.02.2018, 17:28
Оценка:  -1
pусский
Эта старушка хоть честная, а вот майдановская сучонка Настя Приходька расписделась бы, что это Путин последний кусок воровски забирает!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь