Жанна Бадоева рассказала о воришках в своём доме

Жанна Бадоева поделилась рассказом о том, что её домашние питомцы любят лакомиться вкусностями с хозяйского стола.

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Как известно, у знаменитой украинской телеведущей Жанны Бадоевой дома живут активные померанские шпицы Стиви и Бася. По словам Жанны, они активны не только на видео в соцсетях, но и в реальной жизни.

Например, одно из их самых любимых развлечений - это воровство разнообразных вкусняшек с нашего стола)))

Жанна напомнила, что кормить собак со стола не самый лучший подарок для их здоровья. Телеведущая рассказала, что даёт своим шпицам специальный корм и регулярно водит их к ветеринару.

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