YUNA 2019: объявлены номинанты премии
18 декабря были названы номинанты украинской музыкальной премии YUNA 2019. Именно среди них будут выбраны победители, которых наградят 22 марта 2019 на церемонии в киевском Дворце “Украина“.
Ivona предлагает полный список номинантов премии YUNA 2019.
- Лучшая певица:
Джамала
NK
TAYANNA
Оля Полякова
Христина Соловий
- Лучший певец:
MONATIK
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Олег Винник
Сергей Бабкин
- Лучшая поп-группа:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
ONUKA
“Время и Стекло“
- Лучшая рок-группа:
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O.Torvald
Pianoбой
The Hardkiss
“Антитіла“
“Без Обмежень“
- Лучшая песня:
“Антитіла“ — TDME
Pianoбой — Все, що тебе не вбиває
The Hardkiss — Кораблі
Джамала — Крила
KAZKA — Плакала
- Лучшая песня на другом языке:
MARUV и BOOSIN — Drunk Groove
LOBODA — SuperStar
MONATIK и Надя Дорофеева — Глубоко
Макс Барских — Сделай громче
NK — Это моя ночь
- Лучший альбом:
MARUV — Black Water
KAZKA — KARMA
ONUKA — MOZAЇKA
The Hardkiss — “Залізна ластівка“
TAYANNA — “Тримай мене“
- Лучший видеоклип:
MARUV и BOOSIN — Drunk Groove
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LOBODA — SuperStar
“Антитіла“ — TDME
MONATIK и Надя Дорофеева — Глубоко
KAZKA — Плакала
- Лучший дуэт:
MARUV та BOOSIN — Drunk Groove
MONATIK и Надя Дорофеева — Глубоко
Олег Винник и Потап — Найкращий день
“Бумбокс“ и The Gitas — Тримай мене
MONATIK и Нина Матвиенко — Цей день
- Открытие года:
Alina Pash
BOOSIN
MARUV
NK
The Gitas
- Лучший электронный хит:
Иван Дорн — Afrika
ONUKA — Animal
MARUV та BOOSIN — Drunk Groove
MARUV — Focus On Me
KADNAY — Тіло
- Лучший хип-хоп хит:
Alina Pash — Bitanga
MOZGI — Алё, алё
TamerlanAlena — Покопокохай
alyona alyona — Рибки
MamaRika — Файно
- Лучший эстрадный хит:
Оля Полякова — Мама
Олег Винник и Потап — Найкращий день
Ирина Билык — Не ховай очей
NK — Тримай
Олег Винник — Як жити без тебе
- Лучшее концертное шоу:
Большой стадионный концерт “Кузьма-50“ во Львове
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