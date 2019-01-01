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YUNA 2019: объявлены номинанты премии

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Стало известно, кто поборется за музыкальную награду YUNA в 2019 году.
YUNA 2019: объявлены номинанты премии
YUNA 2019: объявлены номинанты премии
Кадр из видео

18 декабря были названы номинанты украинской музыкальной премии YUNA 2019. Именно среди них будут выбраны победители, которых наградят 22 марта 2019 на церемонии в киевском Дворце “Украина“.

Ivona предлагает полный список номинантов премии YUNA 2019.

  • Лучшая певица:

Джамала

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Христина Соловий

  • Лучший певец:

MONATIK

Арсен Мирзоян

Макс Барских

Олег Винник

Сергей Бабкин

  • Лучшая поп-группа:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

ONUKA

“Время и Стекло“

  • Лучшая рок-группа:

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O.Torvald

Pianoбой

The Hardkiss

“Антитіла“

“Без Обмежень“

  • Лучшая песня:

“Антитіла“ — TDME

Pianoбой — Все, що тебе не вбиває

The Hardkiss — Кораблі

Джамала — Крила

KAZKA — Плакала

  • Лучшая песня на другом языке:

MARUV и BOOSIN — Drunk Groove

LOBODA — SuperStar

MONATIK и Надя Дорофеева — Глубоко

Макс Барских — Сделай громче

NK — Это моя ночь

  • Лучший альбом:

MARUV — Black Water

KAZKA — KARMA

ONUKA — MOZAЇKA

The Hardkiss — “Залізна ластівка“

TAYANNA — “Тримай мене“

  • Лучший видеоклип:

MARUV и BOOSIN — Drunk Groove

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LOBODA — SuperStar

“Антитіла“ — TDME

MONATIK и Надя Дорофеева — Глубоко

KAZKA — Плакала

  • Лучший дуэт:

MARUV та BOOSIN — Drunk Groove

MONATIK и Надя Дорофеева — Глубоко

Олег Винник и Потап — Найкращий день

“Бумбокс“ и The Gitas — Тримай мене

MONATIK и Нина Матвиенко — Цей день

  • Открытие года:

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

  • Лучший электронный хит:

Иван Дорн — Afrika

ONUKA — Animal

MARUV та BOOSIN — Drunk Groove

MARUV — Focus On Me

KADNAY — Тіло

  • Лучший хип-хоп хит:

Alina Pash — Bitanga

MOZGI — Алё, алё

TamerlanAlena — Покопокохай

alyona alyona — Рибки

MamaRika — Файно

  • Лучший эстрадный хит:

Оля Полякова — Мама

Олег Винник и Потап — Найкращий день

Ирина Билык — Не ховай очей

NK — Тримай

Олег Винник — Як жити без тебе

  • Лучшее концертное шоу:

Большой стадионный концерт “Кузьма-50“ во Львове

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Всеукраинский тур “На вершині“ (Pianoбой)

Гранд-шоу “Королева ночи“ (Оля Полякова)

Концерт “День незалежності з Океаном Ельзи“ (“Океан Ельзи“)

Шоу “Залізна ластівка“ (The Hardkiss)

Напомним, скандальная певица Ани Лорак рассказала, что ее поклонников ждет на концерте в Киеве.

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Теги: YUNA 2019, премия, новости, шоу-биз
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