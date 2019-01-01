The Hardkiss выпустили клип на песню "Коханці": смотрите прямо сейчас

Новый клип украинской группы The Hardkiss рассказывает историю о "токсичных" отношениях, поразивших жителей целого города.

“Коханці“ — один из главных синглов нового альбома “Залізна ластівка“ украинской группы The Hardkiss.

За два месяца песня набрала более 2 млн YouTube-прослушиваний, а на концертах превратилась в самый настоящий гимн “влюбленной“ молодежи. Фронтвумен группы Юлия Санина говорит:

Даже в мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать.

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18 декабря The Hardkiss презентовали клип на песню “Коханці“. Режиссером клипа традиционно выступил креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко. Инна Грабар стала вторым режиссером, а оператором-постановщиком был приглашен Ярослав Пилунский, с которым группа работала над видео “Мелодія“ и Organ. Хореографом-постановщиком выступила участница шоу “Танці з зірками 2018“ Юлия Сахневич.

The Hardkiss выпустили клип на песню Коханці Максим Нестеренко

Для клипа “Коханці“ The Hardkiss построили целый город — город любовников, каждый из которых травмирован прошлыми отношениями. Юлия Санина говорит о клипе так:

Моя героиня в клипе ведет монолог, обращается к любимому человеку, который больше не слышит и ничего не испытывает к ней. Еще одна героиня — это образ чистой невинной души, которая попадает в мир искушения и страсти. Ее белое платье становится грязным от чужих рук — это такой символ влияния, которое люди оказывают друг на друга. В клипе есть еще несколько героев и сюжетных линий, символов и тайных смыслов — пусть зрители прочитают их самостоятельно.

The Hardkiss выпустили клип на песню Коханці Максим Нестеренко

Смотрите клип “Коханці“ группы The Hardkiss здесь:

Третий студийный альбом The Hardkiss “Залізна ластівка“ вышел в сентябре. В начале марта группа продолжит тур в его поддержку — концерты пройдут в Украине, Польше и Беларуси.

Напомним, ранее в Украине выбрали лучшую песню 2018 года.