Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Украине выбрали лучшую песню 2018 года

Комментариев: 2
Телеканал "Украина" вместе со своими телезрителями определили лучшие украинские хиты уходящего года.
В Украине выбрали лучшую песню 2018 года
В Украине выбрали лучшую песню 2018 года
пресс-служба канала Украина

С 4 по 15 декабря на сайте телеканала “Украина“ проходило голосование, где каждый желающий мог проголосовать за свою любимую песню, которая прозвучала в программе “Музична платформа“ в 2018 году.

Читай также: Назван лучший альбом 2018 года

По их результатам, наиболее активно зрители отдавали свои голоса за треки таких исполнителей – Олега Винника, MELOVIN, Оли Поляковой, MONATIK и Макса Барских. Наибольшее количество голосов набрал хит Олега Винника “Як жити без тебе“ – за эту песню проголосовали 175 006 раз.

Всего за период с 4 по 15 декабря посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.

Другие результаты голосования зрители узнают в новогоднюю ночь в программе “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“.

Канал “Украина“ учредил музыкальную премию “Найкраща пісня року“ в декабре 2018 года. Посетителям сайта был предоставлен выбор из 100 композиций. По правилам, проголосовать можно было за 10 песен 1 раз в день. Телеверсию концерта “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“ в эфире зрители канала “Украина“ смогут увидеть в новогоднюю ночь.

Напомним, украинская певица и актриса Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов. Как это выглядит, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Олег Винник, канал Украина, лучшая песня 2018, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.12.2018, 18:47
Оценка:  0
гость
175 006 умалишенных идиотки , как это вообще слушать можно .
гость  (аноним)  17.12.2018, 18:44
Оценка:  0
гость
лучше б переизбрали что то другое , одни гульки на уме , танцульки да песенки .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь