В Украине выбрали лучшую песню 2018 года

Телеканал "Украина" вместе со своими телезрителями определили лучшие украинские хиты уходящего года.

С 4 по 15 декабря на сайте телеканала “Украина“ проходило голосование, где каждый желающий мог проголосовать за свою любимую песню, которая прозвучала в программе “Музична платформа“ в 2018 году.

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По их результатам, наиболее активно зрители отдавали свои голоса за треки таких исполнителей – Олега Винника, MELOVIN, Оли Поляковой, MONATIK и Макса Барских. Наибольшее количество голосов набрал хит Олега Винника “Як жити без тебе“ – за эту песню проголосовали 175 006 раз.

Всего за период с 4 по 15 декабря посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.

Другие результаты голосования зрители узнают в новогоднюю ночь в программе “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“.

Канал “Украина“ учредил музыкальную премию “Найкраща пісня року“ в декабре 2018 года. Посетителям сайта был предоставлен выбор из 100 композиций. По правилам, проголосовать можно было за 10 песен 1 раз в день. Телеверсию концерта “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“ в эфире зрители канала “Украина“ смогут увидеть в новогоднюю ночь.

Напомним, украинская певица и актриса Даша Астафьева обнажилась ради рекламы духов. Как это выглядит, смотрите здесь.