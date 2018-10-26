"Королева ночи": почему шоу Оли Поляковой нет равных в Украине

Как прошло грандиозное шоу "Королева ночи" украинской певицы Оли Поляковой во Дворце спорта: фотоотчет.

В пятницу, 26 октября, в киевском Дворце спорта состоялся грандиозный концерт украинской певицы Оли Поляковой.

Впрочем, просто концертом назвать то, что происходило на сцене, недостаточно. Это - настоящее шоу мирового уровня, которому пока что нет равных в Украине. Ivona побывала там и расскажет, почему Олю Полякову действительно можно считать главной королевой страны.

Глядя на разнообразие контингента во Дворце спорта, не верится, что Оля до сих пор не получила звания Народной артистки Украины - слушать ее пришли и маленькие дети, и молодежь, и пенсионеры, при том как женщины, так и мужчины. Не зря артистка активно приглашала всех на свой концерт и ради этого даже раздевалась в прямом эфире “Танців з зірками 2018“ - ей таки удалось собрать аншлаг.

Одну из фан-зон заставили стульчиками, однако артистке стоит задуматься, нужно ли повторять это в будущем. Ведь даже старшие женщины, пришедшие на шоу певицы, громко заявляли:

Сидеть? Я буду танцевать под Олю Полякову!

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Забегая наперед: вы бы видели, как они зажигали под легендарные “Шлепки“! Еще бы, ведь и сама Оля не давала никому выбора, своим “ну шо вы уселись, вставайте“.

То, что сейчас зрители увидят лучшее шоу страны, стало понятно уже с первых минут выступления певицы. Исполнив свой хит “Королева ночи“, который и дал название шоу, Оля заявила:

Пока Зеленский с Вакарчуком думают, идти ли им в президенты, я пошла в королевы!

И действительно - на смену безумным кокошникам пришли утонченные, а иногда и причудливые короны. Но это - далеко не единственная трансформация Поляковой. Она прошла тернистый путь от никому не известной певицы из “Территории А“ и скандальной Суперблондинки до настоящей Королевы. Теперь-то у нас появилась своя Королева О, которая легко может потягаться и с американской Queen B (если что, это Бейонсе, но стыдно такого не знать).

Сюжетные блоки и смена образов

За два часа шоу-программы Оля Полякова сменила 11 образов - она была и Золушкой, и благодарной Дочерью, и преданной Мамой, и Космической королевой, и Лесной Мавкой, и наивной влюбленной, и раскаивающейся любовницей. Не обошлось и без образа яркой Суперблондинки. Над костюмами работали профессионалы - Анна Бублик, MÜ production и дизайнер Мария Проскуровская.

На смену костюмов артистке требовалось всего лишь несколько минут. За это время зрители не успевали заскучать, так как их продолжал развлекать неустанный балет.

Трансформации происходили и со сценой, которая за считанные секунды преображалась из космических просторов в арену для корриды. Зрители увидели и сверкающую карету с зеркальными конями, и полет Поляковой над залом... Можно долго перечислять все, чем певица удивляла зрителей, однако лучше это увидеть своими глазами.

“Смертельный номер“

В перерывах между песнями Олю под драматическую музыку распилили прямо на сцене на глазах у тысяч зрителей. Действие проходило на полупрозрачном столе, так что все присутствующие могли видеть трюк воочию.

Тысячи людей в зале затаили дыхание, наблюдая за тем, как туловище и ноги певицы развозят в разные части зала... И облегченно выдохнули после того, как артистка появилась на сцене и начала петь следующую песню, будто бы ничего и не случилось.

Экстремальный трюк Полякова ставила при помощи профессионала - известного украинского иллюзиониста Андрея Чеканюка. Специальная декорация была привезена из Европы и обошлась артистке в 10 тысяч долларов. Но чего только не сделаешь (и сколько только не заплатишь), чтобы удивить своего зрителя. Честно говоря, Суперблондинке это удалось на все 100%.

Отзывы зрителей

Шоу “Королева ночи“ не оставило равнодушным никого из зрителей, о чем свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы.

Не прошли мимо грандиозного концерта и коллеги по цеху: поддержать певицу пришли Даша Астафьева с мамой, Юрий Ткач с дочерью, Влад Яма с женой, Тоня Матвиенко и другие.

В зале находились и родные звезды - муж, дети и мама, которой певица посвятила одну из своих лирических песен.

Несмотря на то, что накануне выступления Оля попросила не дарить ей цветы, а вместо этого потратиться на благотворительность, поклонники все же не смогли оставить свою любимицу без приятных подарков.

Шоу "Королева ночи" Оли Поляковой Владимир Бугаенко

Премьера новых песен

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Посетители концерта во Дворце спорта получили возможность первыми услышать новые хиты Оли Поляковой: “Звонила“, “Лед тронулся“, “Семирамида“, “Любовница“, “Мадонна“.

Кажется, песни “Бывший“ и “Королева ночи“ стали своеобразной точкой невозврата и Полякова с головой нырнула в эстетику 90-х. Новые композиции артистки - это любимые песни детства/юности/молодости, только лучше. Как-никак исполняет их человек с вокальным диапазоном в четыре октавы. Под эти композиции хочется влюблятся, ими хочется облегчать страдания от расставаний или невзаимной любви, та что говорить, под них и поплакать не грех!

“Лед тронулся“:

“Семирамида“:





Впечатляющая подготовка

Минутка удивительной статистики: шоу “Королева ночи“ Оли Поляковой во Дворце спорта - это 100 тысяч долларов (всего лишь цена сценических костюмов певицы и ее балета), 12 тысяч зеркальных деталей (это составляющая лишь одной конструкции), 10 тысяч зрителей в зале, 680 человек творческой группы, 245 тонн сценических конструкций, 23 длинномерных грузовых автомобиля (для доставки всего оборудования гранд-шоу), 17 хитов артистки, 11 разных образов, 9 площадок, 6 сюжетных блоков, 3 внушительных экрана, 2 часа и 10 минут эффектного шоу.

Сделать шоу с таким размахом в Украине пока что удавалось лишь самой Оле Поляковой, которая ранее вошла с этим достижением в Книгу рекордов Украины. Пока что в этом плане у артистки нет конкурентов, кроме, разве что, Димы Монатика, который в июне 2019 года собирает НСК “Олимпийский“. Правда, показать уникальное шоу совсем скоро обещает и Макс Барских. Удастся ли ему дотянуться до уровня Оли Поляковой, узнаем уже 29 ноября.

Все, кто пропустил гранд-шоу “Королева ночи“, смогут посмотреть его телеверсию на канале “1+1“ в ноябре. Гарантируем, после увиденного вам ну очень захочется купить билет на концерт Королевы ночи (скажем по секрету: в начале 2019 года певица собирается повторить выступление во Дворце спорта).

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась своим главным правилом жизни. Читай его здесь.