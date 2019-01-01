YouTube Music назвал самых популярных исполнителей Украины

В музыкальном сервисе YouTube Music появились списки наиболее популярных композиций и исполнителей.

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Сервис YouTube Music добавил обновление, которое позволяет пользователям узнать, какую музыку чаще всего слушают украинцы, а также предоставляет списки новых коллективов, быстро набирающих популярность.

скриншот с Youtube

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Отметим, что топ формируется из самых популярных композиций недели. Так, за последние 7 дней, чаще всего жители Украины слушали следующие песни:

KAZKA - Плакала Little Big - SKIBIDI Лёша Свик - Малиновый Свет Rauf - Детство (Rauf & FAIK) #2Маши - Босая

скриншот с Youtube

Функция также позволяет увидеть списки самых прослушиваемых вокалистов и коллективов и новых клипов. Кроме того, доступен общемировой чарт в этих же категориях. Из любого списка можно создать плейлист на свой вкус.

Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал свой топ украинских артистов года.