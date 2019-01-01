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YouTube Music назвал самых популярных исполнителей Украины

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В музыкальном сервисе YouTube Music появились списки наиболее популярных композиций и исполнителей.
YouTube Music назвал самых популярных исполнителей Украины
YouTube Music назвал самых популярных исполнителей Украины
facebook.com/kazka.band

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Сервис YouTube Music добавил обновление, которое позволяет пользователям узнать, какую музыку чаще всего слушают украинцы, а также предоставляет списки новых коллективов, быстро набирающих популярность. 

 

 

скриншот с Youtube

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Отметим, что топ формируется из самых популярных композиций недели. Так, за последние 7 дней, чаще всего жители Украины слушали следующие песни: 

  1. KAZKA - Плакала 
  2. Little Big - SKIBIDI 
  3. Лёша Свик - Малиновый Свет 
  4. Rauf - Детство (Rauf & FAIK) 
  5. #2Маши - Босая 
скриншот с Youtube

Функция также позволяет увидеть списки самых прослушиваемых вокалистов и коллективов и новых клипов. Кроме того, доступен общемировой чарт в этих же категориях. Из любого списка можно создать плейлист на свой вкус. 

Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал свой топ украинских артистов года.

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Теги: музыка, Украина, YouTube, KAZKA
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