YouTube Music назвал самых популярных исполнителей Украины
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Сервис YouTube Music добавил обновление, которое позволяет пользователям узнать, какую музыку чаще всего слушают украинцы, а также предоставляет списки новых коллективов, быстро набирающих популярность.
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Отметим, что топ формируется из самых популярных композиций недели. Так, за последние 7 дней, чаще всего жители Украины слушали следующие песни:
- KAZKA - Плакала
- Little Big - SKIBIDI
- Лёша Свик - Малиновый Свет
- Rauf - Детство (Rauf & FAIK)
- #2Маши - Босая
Функция также позволяет увидеть списки самых прослушиваемых вокалистов и коллективов и новых клипов. Кроме того, доступен общемировой чарт в этих же категориях. Из любого списка можно создать плейлист на свой вкус.
Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал свой топ украинских артистов года.
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