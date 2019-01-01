"Голос країни-9": названо имя третьего тренера

Стало известно, кто присоединился к Потапу и Тине Кароль в составе жюри проекта "Голос країни-9".

Третьим тренером девятого сезона “Голосу країни-9“ Им стал MONATIK - популярный певец, любимый тренер проекта “Голос. Діти“, чья подопечная Данэлия Тулешова стала победительницей в прошлом году.

О своем участии в проекте артист говорит так:

Пока я могу только догадываться, что такое взрослый “Голос“. Ведь все, что я делал, это собирал слухи о нем. У меня есть практика работы с детьми в роли тренера, но мне очень интересно, как работать со взрослыми талантами, которые еще не стали артистами, которые еще не засияли.

MONATIK пресс-служба канала 1+1

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Артист поделился своими планами на победу во взрослом проекте, а также показал первые кадры нового промо-ролика, который скоро появится в эфире канала “1+1“:

Это великолепный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут зацепить меня своим талантом и пением.

Ранее стало известно, что тренерами нового сезона станут шоумен Потап и певица Тина Кароль. Тренеры передают друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.

Но удастся ли MONATIK передать свою эстафету, и кто ее примет, телезрителям станет известно в ближайшее время.

Напомним, ранее Потап заинтриговал судейским составом проекта “Голос країни-9“. Как заявление делал продюсер и рэпер, читайте здесь.