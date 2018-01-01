"Голос країни-9": названо имя первого тренера

Скоро на телеканале "1+1" стартует долгожданная премьера вокального проекта "Голос країни-9": узнайте, кто стал первым тренером шоу.

Первым тренером проекта “Голос країни-9“ стал Потап - успешный продюсер, шоумен и многогранный артист, который за четыре сезона проекта уже успел стать любимцем зрителей и участников:

За несколько сезонов тренерства в “Голосі країни“, я понял, что этот проект не только о голосах и тембрах, но и о людях и их судьбах. Ключиком к моему повороту в кресле этого сезона станет исполнение, которое не обязательно должно быть профессиональным. Буду рад видеть в своей команде таланты из народа, ведь я и сам 10 лет назад был на их месте. В этом сезоне будет потрясающий тренерский состав. Поэтому я настроен на то, что пока все судьи будут ярко себя проявлять, команда Потапа будет выигрывать!

Потап - первый тренер проекта "Голос країни-9" пресс-служба канала 1+1

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В промо-ролике проекта, который можно увидеть в эфире “1+1“, Потап показал свою подготовку к новому сезону в тренажерном зале. Артист заинтриговал телезрителей не только сюжетом, в котором он подкачивает свои формы, но и песней Тины Кароль “Сдаться ты всегда успеешь“, которую он напевал во время тренировки.

Кто следующий из украинских звезд сядет в тренерское кресло проекта, станет известно уже в ближайшее время.

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