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"Голос країни-9": названо имя первого тренера

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Скоро на телеканале "1+1" стартует долгожданная премьера вокального проекта "Голос країни-9": узнайте, кто стал первым тренером шоу.
"Голос країни-9": названо имя первого тренера
"Голос країни-9": названо имя первого тренера
пресс-служба канала 1+1

Первым тренером проекта “Голос країни-9“ стал Потап - успешный продюсер, шоумен и многогранный артист, который за четыре сезона проекта уже успел стать любимцем зрителей и участников:

За несколько сезонов тренерства в “Голосі країни“, я понял, что этот проект не только о голосах и тембрах, но и о людях и их судьбах. Ключиком к моему повороту в кресле этого сезона станет исполнение, которое не обязательно должно быть профессиональным. Буду рад видеть в своей команде таланты из народа, ведь я и сам 10 лет назад был на их месте. В этом сезоне будет потрясающий тренерский состав. Поэтому я настроен на то, что пока все судьи будут ярко себя проявлять, команда Потапа будет выигрывать!

Потап - первый тренер проекта
Потап - первый тренер проекта "Голос країни-9"
пресс-служба канала 1+1

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В промо-ролике проекта, который можно увидеть в эфире “1+1“, Потап показал свою подготовку к новому сезону в тренажерном зале. Артист заинтриговал телезрителей не только сюжетом, в котором он подкачивает свои формы, но и песней Тины Кароль “Сдаться ты всегда успеешь“, которую он напевал во время тренировки. 

Кто следующий из украинских звезд сядет в тренерское кресло проекта, станет известно уже в ближайшее время.

Напомним, Олег Винник стал лучшим певцом Украины. Подробности читайте здесь.

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Теги: Голос країни 9, Потап, новости, видео, фото, шоу-биз
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