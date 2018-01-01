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Тилль Линдеманн затусил в Киеве с Потапом: видеофакт

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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил Киев с концертом.
Тилль Линдеманн в Киеве затусил с Потапом
Тилль Линдеманн в Киеве затусил с Потапом
Laut.de, пресс-служба канала 1+1

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн посетил столицу Украины, где презентовал свою книгу Messer и выступил с сольным проектом.

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В пятницу, 30 ноября, Тилль затусил в одном из киевских баров. Музыкант отдыхал в большой компании, а позже к нему присоединился украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап).

Пока что неизвестно, о чем общались музыканты, но выглядело это очень интригующе.

Напомним, ранее Потап пошутил над украинской певицей Тиной Кароль и нарвался на шквал критики. Подробности читайте здесь.

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Теги: Тилль Линдеманн, Потап, новости, видео, шоу-биз
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