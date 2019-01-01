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"Голос країни-9": названо имя второго тренера проекта

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Скоро на телеканале "1+1" стартует долгожданная премьера вокального проекта "Голос країни-9": узнайте, кто стал вторым тренером.
"Голос країни-9": названо имя второго тренера проекта
"Голос країни-9": названо имя второго тренера проекта
пресс-служба канала 1+1

Телеканал “1+1“ анонсировал выход девятого сезона вокального проекта “Голос країни-9“, первым тренером которого стал украинский рэпер и продюсер Потап. Ivona предлагает узнать, кто стал вторым тренером шоу.

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Им стала любимица зрителей, популярная певица - Тина Кароль. Артистка станет звездным тренером “Голосу країни“ уже в шестой раз. За время тренерства ее подопечные дважды становились победителями - Антон Копытин в пятом сезоне и Александр Клименко в седьмом.  

Артистка комментирует свое участие в проекте так:

Я верю в победу талантливых участников. Я всегда прислушиваюсь к своему подопечному, обращаю внимание на его сильные и лучшие качества, не мешаю ему проявлять те чувства, которые он хочет. Важно, чтобы тренер позволял участнику петь ту песню, которая близка его сердцу, его голосу, его мыслям. В этом году я буду искать красивый тембр, наполненную душу и честный голос. Голос нации Украины. Поэтому моя команда будет полна лидеров, творческих личностей и людей, которые не боятся экспериментировать и бросать себе вызовы.

В промо-ролике проекта, который можно увидеть в эфире “1+1“, Тина также продемонстрировала свою готовность к бою за новую звезду “Голосу країни“. Певица зажигает в ярком танце и напевает мотивы с известной всем песни MONATIK “Кружит“. Перейдет ли вокальная эстафета от Тины Кароль к MONATIK, телезрителям станет известно уже в ближайшее время.

Напомним, Иракли Макацария вернется на грузинские “Танцы со звездами“. Подробности читайте здесь.

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Теги: Тина Кароль, Голос країни 9, новости, видео, шоу-биз
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