"Голос країни-9": Потап заинтриговал тренерским составом

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о новом сезоне вокального проекта "Голос країни".

На днях стало известно о том, что первым тренером девятого сезона шоу “Голос країни“ стал рэпер и продюсер Потап.

Читай также: Потап пошутил над Тиной Кароль и нарвался на шквал критики

4 декабря он посетил студию “Сніданку з 1+1“ и рассказал об остальных судьях проекта, имя которых пока что держат в секрете:

Я вам не назову имена других тренеров, но скажу, что я был очень впечатлен составом. Он будет не таким, как прошлогодний. Я даже не знаю, как мы сможем справиться друг с другом, ведь в девятом сезоне звезда звездой погоняет. Есть и языкастые, и голосистые, и сексуальные, и красивые, молодые и семейные.

На вопрос, будут ли в 9 сезоне только украинские звезды, Потап ответил довольно интригующе:

Вы знаете, когда вы приглашаете меня, вы приглашаете не только украинского продюсера, но и продюсера международного уровня. И я вам скажу, что в этом сезоне есть такие мои коллеги.

Кто именно из звезд станет следующим тренером проекта “Голос країни-9“, зрителям телеканала “1+1“ станет известно в ближайшее время.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль отреагировала на шутку Потапа о ее пении.