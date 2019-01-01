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"Голос країни-9": Потап заинтриговал тренерским составом

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Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о новом сезоне вокального проекта "Голос країни".
"Голос країни-9": Потап заинтриговал тренерским составом
"Голос країни-9": Потап заинтриговал тренерским составом
пресс-служба канала 1+1

На днях стало известно о том, что первым тренером девятого сезона шоу “Голос країни“ стал рэпер и продюсер Потап.

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4 декабря он посетил студию “Сніданку з 1+1“ и рассказал об остальных судьях проекта, имя которых пока что держат в секрете:

Я вам не назову имена других тренеров, но скажу, что я был очень впечатлен составом. Он будет не таким, как прошлогодний. Я даже не знаю, как мы сможем справиться друг с другом, ведь в девятом сезоне звезда звездой погоняет. Есть и языкастые, и голосистые, и сексуальные, и красивые, молодые и семейные.

На вопрос, будут ли в 9 сезоне только украинские звезды, Потап ответил довольно интригующе:

Вы знаете, когда вы приглашаете меня, вы приглашаете не только украинского продюсера, но и продюсера международного уровня. И я вам скажу, что в этом сезоне есть такие мои коллеги.

Кто именно из звезд станет следующим тренером проекта “Голос країни-9“, зрителям телеканала “1+1“ станет известно в ближайшее время.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль отреагировала на шутку Потапа о ее пении.

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Теги: Голос країни 9, Потап, новости, шоу-биз
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