Тина Кароль отреагировала на шутку Потапа о ее пении

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала шутку рэпера Потапа, из-за которого его раскритиковали в сети.

Исполнительница Тина Кароль отреагировала на шутку продюсера и рэпера Потапа о ее пении. Так, в своем Instagram-аккаунте артист опубликовал видео, в котором заменил голос Тины Кароль мужским ором.

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За это Потапа жестко раскритиковали в сети, назвав его шутки несмешными. Сама певица в комментарии изданию OBOZREVATEL призналась, что нормально отнеслась к посту Потапа и даже сама посмеялась над видео:

Хотел Потап повеселиться, это же круто! Я всегда любую новость анализирую так - что полезного? Потапа цитировали, к нему было приковано внимание, Тину Кароль защищали (улыбается). Мы оба оказались любимы публикой. Я, конечно, была удивлена, что все это так раздули, что даже написала в своем Instagram-сторис: "так охрипнуть даже на морозе сложно" (смеется). Я решила поддержать шутку!

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