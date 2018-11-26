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Потап пошутил над Тиной Кароль и нарвался на шквал критики

Комментариев: 1
Украинский рэпер Потап пошутил над популярной певицей Тиной Кароль: узнайте, почему это не понравилось ее поклонникам.
Потап пошутил над Тиной Кароль и нарвался на шквал критики
Потап пошутил над Тиной Кароль и нарвался на шквал критики
пресс-служба канала 1+1

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) пошутил над певицей Тиной Кароль.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором посмеялся над ее эмоциональной манерой исполнения:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

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На видео тут же отреагировали поклонники артистки, которые считают, что Потап повел себя слишком грубо, а его шутка - вовсе не смешная:

Потап, чё такое видео с Настей или с Надей выставить не хочешь?; Да, это Потап. Это его уровень. Он может... постоять без штанов на сцене в рашке, запостить такую ерунду. А больше он ничего не может; Перебор уже.

Впрочем, многим понравилось чувство юмора Потапа. Не смогла воздержаться от ироничного комментария и украинская певица Светлана Лобода:

Срочно удали, а то тебя завтра выгонят из страны! :) Помнишь, на свадьбе нельзя быть красивее и популярнее невесты.

 

Светлана Лобода - о шутке Потапа
Светлана Лобода - о шутке Потапа
instagram.com/realpotap

 

Напомним, ранее была названа причина смерти культового итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи.

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Теги: Потап, Тина Кароль, Светлана Лобода, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Негорро    27.11.2018, 13:57
Оценка:  0
Негорро
Что такое"тинакароль"?
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