Потап пошутил над Тиной Кароль и нарвался на шквал критики
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) пошутил над певицей Тиной Кароль.
В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором посмеялся над ее эмоциональной манерой исполнения:
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На видео тут же отреагировали поклонники артистки, которые считают, что Потап повел себя слишком грубо, а его шутка - вовсе не смешная:
Потап, чё такое видео с Настей или с Надей выставить не хочешь?; Да, это Потап. Это его уровень. Он может... постоять без штанов на сцене в рашке, запостить такую ерунду. А больше он ничего не может; Перебор уже.
Впрочем, многим понравилось чувство юмора Потапа. Не смогла воздержаться от ироничного комментария и украинская певица Светлана Лобода:
Срочно удали, а то тебя завтра выгонят из страны! :) Помнишь, на свадьбе нельзя быть красивее и популярнее невесты.
Напомним, ранее была названа причина смерти культового итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи.
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