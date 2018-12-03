В первый день зимы в киевском Дворце спорта состоялась четвертая церемония награждения M1 Music Awards "4 сезона".

Как MONATIK выступил на M1 Music Awards и почему его номер стал самым обсуждаемым пресс-служба

Самым ярким и обсуждаемым событием вечера стало выступление украинского мультиартиста MONATIK с его хитом “То, от чего без ума“.



MONATIK показал действительно мировой уровень live-выступления. Артист погрузил слушателей в психоделическую визуализацию атмосферы звука.

Всего за сутки выступление стало трендом на YouTube и набрало несколько десятков тысяч просмотров. Фаны MONATIK в невероятном восторге от творческого эксперимента артиста. Сотни восторженных комментариев в социальных сетях и первые музыкальные реакции от YouTube-блогеров - о такой реакции артист только может мечтать.



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Сингл “То, отчего без ума“ безумно полюбился слушателям и за год стал настоящим народными хитом. Унисоны, под которые прошло выступление MONATIK на M1 Music Awards во Дворце спорта - абсолютная любовь артиста и его слушателя.



Режиссером-постановщиком номера выступил Денис Стульников, с которым MONATIK связывает плодотворное сотрудничество последние несколько лет.



Смотрите выступление MONATIK на M1 Music Awards здесь:





К слову, ранее MONATIK заявил о грандиозном Stadium Show “Love It Ритм“, которое состоится 1 июня 2019 года на НСК “Олимпийский“.

Напомним, ранее мы публиковали имена всех лауреатов M1 Music Awards в 2018 году.