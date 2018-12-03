Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как MONATIK выступил на M1 Music Awards и почему его номер стал самым обсуждаемым

Комментариев: 2
В первый день зимы в киевском Дворце спорта состоялась четвертая церемония награждения M1 Music Awards "4 сезона".
Как MONATIK выступил на M1 Music Awards и почему его номер стал самым обсуждаемым
Как MONATIK выступил на M1 Music Awards и почему его номер стал самым обсуждаемым
пресс-служба

Самым ярким и обсуждаемым событием вечера стало выступление украинского мультиартиста MONATIK с его хитом “То, от чего без ума“. 

MONATIK показал действительно мировой уровень live-выступления. Артист погрузил слушателей в психоделическую визуализацию атмосферы звука. 

Всего за сутки выступление стало трендом на YouTube и набрало несколько десятков тысяч просмотров. Фаны MONATIK в невероятном восторге от творческого эксперимента артиста. Сотни восторженных комментариев в социальных сетях и первые музыкальные реакции от YouTube-блогеров - о такой реакции артист только может мечтать. 
 

Читай также: MONATIK поделился редким фото с сыновьями

Сингл “То, отчего без ума“ безумно полюбился слушателям и за год стал настоящим народными хитом. Унисоны, под которые прошло выступление MONATIK на M1 Music Awards во Дворце спорта - абсолютная любовь артиста и его слушателя. 

Режиссером-постановщиком номера выступил Денис Стульников, с которым MONATIK связывает плодотворное сотрудничество последние несколько лет. 

Смотрите выступление MONATIK на M1 Music Awards здесь:



К слову, ранее MONATIK заявил о грандиозном Stadium Show “Love It Ритм“, которое состоится 1 июня 2019 года на НСК “Олимпийский“. 

Напомним, ранее мы публиковали имена всех лауреатов M1 Music Awards в 2018 году. 

Поделись:
Теги: MONATIK, M1 Music Awards 2018, видео, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
критик  (аноним)  03.12.2018, 15:27
Оценка:  0
критик
это самый известный НИКТО! Бездарь карликовая!
BROKER666    03.12.2018, 15:05
Оценка:  0
BROKER666
кто такое это йухло?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь