Тина Кароль призналась, что думает о Светлане Лободе и Ани Лорак

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что думает о выступлениях своих коллег - Светланы Лободы и Ани Лорак в России.

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Популярная певица, народная артистка Украины Тина Кароль, недавно представившая откровенный клип на песню “Сила высоты”, рассказала о своем отношении к Светлане Лободе и Ани Лорак. По словам Тины, она негативно относится к всем злым высказываниям в сторону артистов и их творческой деятельности.

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В недавнем интервью для “Обозревателя” Кароль призналась, что ее успех совершенно не зависит от того, что Лорак и Лобода исчезли с украинской сцены.

Каждый выбрал свой путь. У них потрясающий успех, они любимы, нужны и гастролируют, выпускают песни. Каждый знает, что он делает. У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать. Смотрите, какие у нас сегодня таланты появились. И будут появляться, — рассказала Тина.

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Артистка заявила, что считает неправильным поливать артистов в сети грязью и еще больше ее удивляет, когда подобным занимаются ее коллеги.

Вообще эти судачества — это такие глупости, такая периферийность. Вся эта злоба, желчность артистов по отношению друг к другу — это тоже периферийность. Дизлайки, чушь и оскорбления в комментариях - аналогично. Да похвалите вы лучше друг друга! Начните творить. Я люблю свою страну, мы поем, творим, стараемся сделать что-то значимое для поколений, для себя, потому что ничего другого я не умею. Вот и все, что я могу добавить по этой теме, — подытожила певица.

Напомним, что недавно Тина Кароль отреагировала на шутку продюсера и рэпера Потапа, который опубликовал в своем Instagram необычное видео с песней Кароль.