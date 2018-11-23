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Тина Кароль призналась, что думает о Светлане Лободе и Ани Лорак

Комментариев: 5
Украинская певица Тина Кароль рассказала, что думает о выступлениях своих коллег - Светланы Лободы и Ани Лорак в России.
Тина Кароль призналась, что думает о Светлане Лободе и Ани Лорак
Тина Кароль призналась, что думает о Светлане Лободе и Ани Лорак
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Популярная певица, народная артистка Украины Тина Кароль, недавно представившая откровенный клип на песню “Сила высоты”, рассказала о своем отношении к Светлане Лободе и Ани Лорак. По словам Тины, она негативно относится к всем злым высказываниям в сторону артистов и их творческой деятельности. 

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В недавнем интервью для “Обозревателя” Кароль призналась, что ее успех совершенно не зависит от того, что Лорак и Лобода исчезли с украинской сцены. 

Каждый выбрал свой путь. У них потрясающий успех, они любимы, нужны и гастролируют, выпускают песни. Каждый знает, что он делает. У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать. Смотрите, какие у нас сегодня таланты появились. И будут появляться, — рассказала Тина. 

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Артистка заявила, что считает неправильным поливать артистов в сети грязью и еще больше ее удивляет, когда подобным занимаются ее коллеги.  

Вообще эти судачества — это такие глупости, такая периферийность. Вся эта злоба, желчность артистов по отношению друг к другу — это тоже периферийность. Дизлайки, чушь и оскорбления в комментариях - аналогично. Да похвалите вы лучше друг друга! Начните творить. Я люблю свою страну, мы поем, творим, стараемся сделать что-то значимое для поколений, для себя, потому что ничего другого я не умею. Вот и все, что я могу добавить по этой теме, — подытожила певица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazing evening ..#gqsuperwoman

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Напомним, что недавно Тина Кароль отреагировала на шутку продюсера и рэпера Потапа, который опубликовал в своем Instagram необычное видео с песней Кароль. 

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Теги: Тина Кароль, Лобода, Лорак, новости
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Комментариев (5)
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MykRom    09.12.2018, 17:32
Оценка:  -1
MykRom
Какая она душечка и толерантненькая, так и хочется почесать за ушком. А потом .... сказать в это ушко:
что ты мелешь? Ты солистка "Ансамбля песни і танца Вооруженных Сил Украины" или ансамбля Александрова?
Кого ты лижешь?
гость  (аноним)  09.12.2018, 17:18
Оценка:  -2
гость
Тина сама не едет в Россию с гастролями, потому что у нее есть честь и совесть. А говорит так , чтобы люди видели , кто есть кто. Искусство без границ во время военного вторжения и тысячи убитых - НЕ КАТИТ.
гость  (аноним)  09.12.2018, 17:16
Оценка:  -1
гость
Развлекают , поют и улыбаются тем , кто убивает их народ и вторгся в страну , гражданство которой они имеют. Стыд и позор, стыдобище , срам срамный. Предатели они и в Африке , и в Украине предатели. И судить здесь нечего .
гость  (аноним)  09.12.2018, 17:04
Оценка:  -2
гость
Лучьше бы думала жидовочка о большом и толстом еух.
atos    09.12.2018, 17:30
Оценка:  0
atos
Ты наверно метёлка только о нём и думаешь и о том, кто бы тебя нахлобучил?)))))
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