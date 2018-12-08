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"Сила высоты": Тина Кароль представила очень откровенный клип

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Тина Кароль снялась обнаженной в своем новом клипе.
"Сила высоты": Тина Кароль представила очень откровенный клип
© Кадр из Youtube
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  • "Сила высоты": Тина Кароль представила очень откровенный клип
"Сила высоты": Тина Кароль представила очень откровенный клип
"Сила высоты": Тина Кароль представила очень откровенный клип
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Украинская певица Тина Кароль, получившая звание певицы года на M1 Music Awards 2018, представила новую песню и пикантный видеоряд. В клипе “Сила высоты” артистка обнаженной позирует вместе с голым незнакомцем. 

Смотрите новый клип Тины Кароль "Сила высоты" прямо сейчас

Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня - это мои жизни. "Сила высоты" - это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его, - рассказала Кароль о новом клипе. 

Известно, что режиссером ролика “Сила высоты” стал Хиндрек Маасик. Музыку и слова написал Егор Солодовников.

Напомним, что ранее Артем Пивоваров выпустил новый влип "Карма".

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Теги: Тина Кароль, клип, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Предаторр    08.12.2018, 10:32
Оценка:  0
Предаторр
Это не сила высоты.Это бессилие низости.Когда коту нечем заняться он вылизывает собственные причиндалы.А когда заурядную певичку забывают,эта певичка раздевается,безуспешно пытаясь привлечь к себе хоть какое-то внимание...
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