"Сила высоты": Тина Кароль представила очень откровенный клип

Тина Кароль снялась обнаженной в своем новом клипе.

Читай также: «Пацанки. Новая жизнь»: участницы сняли свой первый клип «Принцессы»

Украинская певица Тина Кароль, получившая звание певицы года на M1 Music Awards 2018, представила новую песню и пикантный видеоряд. В клипе “Сила высоты” артистка обнаженной позирует вместе с голым незнакомцем.

Смотрите новый клип Тины Кароль "Сила высоты" прямо сейчас

Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня - это мои жизни. "Сила высоты" - это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его, - рассказала Кароль о новом клипе.

Известно, что режиссером ролика “Сила высоты” стал Хиндрек Маасик. Музыку и слова написал Егор Солодовников.

Напомним, что ранее Артем Пивоваров выпустил новый влип "Карма".