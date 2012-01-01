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Канал "Украина" ввел музыкальную премию "Найкраща пісня року"

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Телеканал "Украина" вместе со своими телезрителями определит лучшие украинские хиты уходящего года.
Канал "Украина" ввел музыкальную премию "Найкраща пісня року"
Канал "Украина" ввел музыкальную премию "Найкраща пісня року"
пресс-служба канала "Украина"

С 4 декабря на сайте телеканала “Украина“ открывается голосование, где каждый желающий сможет проголосовать за свою любимую песню, которая прозвучала в программе “Музыкальная платформа“ в 2018 году.

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Всего на сайте канала “Украина“ посетителям будет предоставлен выбор из 98 композиций. Проголосовать можно за 10 песен 1 раз в день. В финал выйдут 30 песен.

Музыкальный продюсер канала “Украина“ Геннадий Витер:

На протяжении года наши артисты активно создавали новые песни, музыкальный рынок наполняется хорошим, качественным украинским продуктом. Телеканалу так же, как и звездам, очень важно понимать, насколько песни полюбились и зашли в народ. Это большой совместный труд, а главный судья – это, конечно, слушатель. Уверен, что наша аудитория сделает правильный выбор и артисты получат заслуженные награды за свои хиты.

Голосование на сайте канала “Украина“ продлится до 15 декабря. А уже 18 и 19 декабря 30 хитов, которые набрали больше всего голосов, прозвучат на киевских концертах “Новогодняя музыкальная платформа“ в исполнении самых популярных украинских артистов.

Телеверсию концерта “Найкраща пісня року“ в эфире зрители канала “Украина“ смогут увидеть в новогоднюю ночь.

Напомним, украинский рэпер и продюсер Потап заинтриговал тренерским составом шоу “Голос країни-9“.

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Теги: канал Украина, музыкальная премия, новости, шоу-биз
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