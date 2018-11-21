Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полякова показала Осадчей, как нужно целоваться с мужем: фото

Комментариев: 0
Суперблондинка опубликовала в Instagram шутливое фото.
Полякова показала Осадчей, как нужно целоваться с мужем
Полякова показала Осадчей, как нужно целоваться с мужем
Instagram

Читай также: Как принцессы: Гайтана устроила фотосессию с маленькой дочкой

Самая яркая звезда украинского шоу-бизнеса - Оля Полякова обладает хорошим чувством юмора. Сегодня певица опубликовала в блоге совместное фото с Катей Осадчей, но подпись к снимку ввела в заблуждение многих фолловеров артистки. 

Так, на фото Полякова в ярко-зеленом платье что-то увлеченно показывает Осадчей.  

Катя, это я учу тебя, как целоваться с мужем, - шутливо подписала снимок Полякова. 

Читай также: Леся Никитюк похвасталась стройным телом в купальнике

Подписчики Оли оценили шутку певицы, а также отметили красивые наряды девушек. 

Ранее Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок “Свингеров-2“.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Катя Осадчая, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь