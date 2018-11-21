Полякова показала Осадчей, как нужно целоваться с мужем: фото

Суперблондинка опубликовала в Instagram шутливое фото.

Полякова показала Осадчей, как нужно целоваться с мужем Instagram

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Самая яркая звезда украинского шоу-бизнеса - Оля Полякова обладает хорошим чувством юмора. Сегодня певица опубликовала в блоге совместное фото с Катей Осадчей, но подпись к снимку ввела в заблуждение многих фолловеров артистки.

Так, на фото Полякова в ярко-зеленом платье что-то увлеченно показывает Осадчей.

Катя, это я учу тебя, как целоваться с мужем, - шутливо подписала снимок Полякова.

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Подписчики Оли оценили шутку певицы, а также отметили красивые наряды девушек.

Ранее Оля Полякова поделилась горячим фото со съемок “Свингеров-2“.