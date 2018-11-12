Оля Полякова призналась, понравилось ли ей целоваться с Дашей Астафьевой
Исполнительница Оля Полякова прокомментировала страстный поцелуй с украинской секс-бомбой Дашей Астафьевой, который произошел на съемках эротической комедии “Свингеры-2“.
Своими эмоциями артистка поделилась в интервью Кате Осадчей в программе “Світське життя“:
Сколько я уже перецеловалась на этом “1+1“! Уже не хватит одной руки, чтобы пересчитать. Есть выражение “пошла по рукам“, а Полякова “пошла по губам“. У Даши такие мягкие, нежные губы. Мне понравилось, а что? И в чем кайф быть актрисой?! Это не ты в этих сценах снимаешься, это - героиня! Я ни в чем не виновата!
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Украинская эротическая комедия “Свингеры-2“ должна выйти в прокат 7 марта 2019 года. Фильм будет действительно горячим: об этом свидетельствуют пикантные кадры со съемок, опубликованные Олей Поляковой и Дашей Астафьевой. Именно они исполняют главные женские роли в ленте.
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