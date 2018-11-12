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Оля Полякова призналась, понравилось ли ей целоваться с Дашей Астафьевой

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Полякова прокомментировала пикантные сцены во время съемок фильма "Свингеры-2".
Оля Полякова призналась, понравилось ли ей целоваться с Дашей Астафьевой
Оля Полякова призналась, понравилось ли ей целоваться с Дашей Астафьевой
instagram.com/swingeri_film

Исполнительница Оля Полякова прокомментировала страстный поцелуй с украинской секс-бомбой Дашей Астафьевой, который произошел на съемках эротической комедии “Свингеры-2“.

Своими эмоциями артистка поделилась в интервью Кате Осадчей в программе “Світське життя“:

Сколько я уже перецеловалась на этом “1+1“! Уже не хватит одной руки, чтобы пересчитать. Есть выражение “пошла по рукам“, а Полякова “пошла по губам“. У Даши такие мягкие, нежные губы. Мне понравилось, а что? И в чем кайф быть актрисой?! Это не ты в этих сценах снимаешься, это - героиня! Я ни в чем не виновата!

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Украинская эротическая комедия “Свингеры-2“ должна выйти в прокат 7 марта 2019 года. Фильм будет действительно горячим: об этом свидетельствуют пикантные кадры со съемок, опубликованные Олей Поляковой и Дашей Астафьевой. Именно они исполняют главные женские роли в ленте.

Напомним, ранее Олег Винник стал лучшим певцом Украины. Подробности читайте здесь.

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Теги: Оля Полякова, Даша Астафьева, Світське життя, Свингеры-2, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (2)
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Оля Полякова  (аноним)  03.12.2018, 16:05
Оценка:  -1
Оля Полякова
Мне понравилось целоваться с Дашей, у ней такие мягкие и нежные губы, это как отсосать у ниггеров целого квартала! И что здесь такого, у нас же нет цветных кварталов?
BROKER666    03.12.2018, 15:59
Оценка:  -2
BROKER666
лесбиянство хуже пьянства
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