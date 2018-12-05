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Леся Никитюк похвасталась стройным телом в купальнике

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Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как проводит время на отдыхе.
Леся Никитюк похвасталась стройным телом в купальнике
Леся Никитюк похвасталась стройным телом в купальнике
пресс-служба канала 1+1

После финала шоу “Танці з зірками 2018“ ведущая Нового канала Леся Никитюк решила немного отдохнуть и отправилась в Объединенные Арабские Эмираты

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Теперь знаменитость постит соблазнительные фото в купальнике, сделанные в Абу-Даби и Дубае. На снимках можно заметить, как похудела ведущая после участия в танцевальном проекте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No photoshop 😎#ladyле💋 #багиняламината

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abu-Dhabi Paradise 😇#ladyле💋 #ladytravel #bestHotel #abudhubi

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по “Танцях з зірками 2018“ Максом Ежовым. Что из этого получилось, смотрите здесь.

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Теги: Леся Никитюк, фото, новости, шоу-биз
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