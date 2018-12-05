Леся Никитюк похвасталась стройным телом в купальнике
Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как проводит время на отдыхе.
После финала шоу “Танці з зірками 2018“ ведущая Нового канала Леся Никитюк решила немного отдохнуть и отправилась в Объединенные Арабские Эмираты
Читай также: Леся Никитюк призналась, что воровала
Теперь знаменитость постит соблазнительные фото в купальнике, сделанные в Абу-Даби и Дубае. На снимках можно заметить, как похудела ведущая после участия в танцевальном проекте.
Напомним, ранее Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по “Танцях з зірками 2018“ Максом Ежовым. Что из этого получилось, смотрите здесь.
Полная версия правил