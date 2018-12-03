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Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по "Танцях з зірками 2018"

Комментариев: 2
Украинская ведущая Леся Никитюк снялась для мужского журнала XXL: смотрите откровенные фото.
Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по "Танцях з зірками 2018"
Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по "Танцях з зірками 2018"
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк снялась в провокационной фотосессии для мужского журнала XXL со своим партнером по шоу “Танці з зірками 2018“ Максом Ежовым.

Горячие снимки финалистка танцевального проекта уже опубликовала в Instastories.

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Отметим, что в “Танцях з зірками 2018“ Лесе и Максу удалось дойти до финала и занять второе место.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль отреагировала на скандальную шутку Потапа.

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Теги: Леся Никитюк, Макс Ежов, Танці з зірками, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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nibumbum    04.12.2018, 15:38
Оценка:  -1
nibumbum
Боже, яке воно страшне.
Meritus    04.12.2018, 15:22
Оценка:  0
Meritus
А що, українця не знайшлося? Обов'язково було зніматися із "засмаглим".
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