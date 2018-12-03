Украинская ведущая Леся Никитюк снялась для мужского журнала XXL: смотрите откровенные фото.

Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по "Танцях з зірками 2018" instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк снялась в провокационной фотосессии для мужского журнала XXL со своим партнером по шоу “Танці з зірками 2018“ Максом Ежовым.

Горячие снимки финалистка танцевального проекта уже опубликовала в Instastories.

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Отметим, что в “Танцях з зірками 2018“ Лесе и Максу удалось дойти до финала и занять второе место.

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