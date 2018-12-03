Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии с партнером по "Танцях з зірками 2018"
Ведущая Нового канала Леся Никитюк снялась в провокационной фотосессии для мужского журнала XXL со своим партнером по шоу “Танці з зірками 2018“ Максом Ежовым.
Горячие снимки финалистка танцевального проекта уже опубликовала в Instastories.
Дівчата запам’ятайте! Своє тіло можна демонструвати тільки коханому, ну і журналу @xxl_ukraine 😍 Як же приємно працювати з талановитими людьми! Дякую команді крутого @xxl_ukraine Фотограф: @rudenkostudio Стиліст: Анастасія Яценко Зачіска: @mr_colorist_2017 Макіяж: @sveta_kanarskaya Продюсер : Віолета Ханкевич Особлива подяка @marinka_xxl 😘 Моделі: @lesia_nikituk @ezhov_maksim_
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Отметим, что в “Танцях з зірками 2018“ Лесе и Максу удалось дойти до финала и занять второе место.
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