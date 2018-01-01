Леся Никитюк призналась, что воровала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк вспомнила пикантный момент из своей биографии.

Во время съемок игрового шоу "Хто зверху?" звезды так раскрепощаются, что начинают выдавать свои самые страшные тайны. И капитан женской команды Леся Никитюк – не исключение.

Ведущая призналась, что в детстве воровала яблоки для того, чтобы заработать:

С раннего детства я стремилась зарабатывать деньги. Одним летом, когда мои родители ходили на работу на завод, я оставалась дома. Как-то залезла на балкон и обнаружила там очень много яблок. Сорта белый налив, между прочим. Я набрала пару ведер и пошла в центр района, где сидели бабушки. Кто-то торговал фасолькой, кто-то – вишенкой, а я села с яблоками. В первый день заработала 20 гривен, во второй – 25 гривен. В третий я уже пришла на точку со жвачкой "Турбо" и газировкой. И смотрела на бабушек с вишней взглядом, который говорил: "Тети, подвиньтесь".

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Но торговая карьера Леси Никитюк закончилась так же быстро, как и началась:

И вот сижу я, жую жвачку, тут вижу – подходят чьи-то ноги. Подходят, значит, и спрашивают: "Почем яблоки, девочка"? Я поднимаю голову и отвечаю: "Для вас бесплатно, мама"...

По словам Никитюк, это ее самое любимое детское воспоминание.

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