Леся Никитюк призналась, что воровала
Во время съемок игрового шоу "Хто зверху?" звезды так раскрепощаются, что начинают выдавать свои самые страшные тайны. И капитан женской команды Леся Никитюк – не исключение.
Ведущая призналась, что в детстве воровала яблоки для того, чтобы заработать:
С раннего детства я стремилась зарабатывать деньги. Одним летом, когда мои родители ходили на работу на завод, я оставалась дома. Как-то залезла на балкон и обнаружила там очень много яблок. Сорта белый налив, между прочим. Я набрала пару ведер и пошла в центр района, где сидели бабушки. Кто-то торговал фасолькой, кто-то – вишенкой, а я села с яблоками. В первый день заработала 20 гривен, во второй – 25 гривен. В третий я уже пришла на точку со жвачкой "Турбо" и газировкой. И смотрела на бабушек с вишней взглядом, который говорил: "Тети, подвиньтесь".
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Но торговая карьера Леси Никитюк закончилась так же быстро, как и началась:
И вот сижу я, жую жвачку, тут вижу – подходят чьи-то ноги. Подходят, значит, и спрашивают: "Почем яблоки, девочка"? Я поднимаю голову и отвечаю: "Для вас бесплатно, мама"...
По словам Никитюк, это ее самое любимое детское воспоминание.
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