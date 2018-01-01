Николь Кидман запретила дочерям смотреть фильм с ее участием
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В 2019 году состоится премьера фильма “Разрушительница” с Николь Кидман в главной роли. Мы уже рассказывали о шокирующем перевоплощении голливудской звезды для съемок в этой драме. Накануне же стало известно, что знаменитая актриса не хочет показывать дочерям картину со своим участием.
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Так, фильм “Разрушительница” расскажет историю детектива Эрин Белл, жизнь которой пошла под откос и превратила женщину в безжалостную и решительную, способную убить.
Это резкий и сложный фильм. Моя героиня может взять оружие и выстрелить, если на нее нападут, несмотря на то что внутри она все же женщина, которая полна ненависти. Не хочу, чтобы мои девочки это видели, - поделилась Николь.
Вместе с Николь Кидман в фильме “Разрушительница” снялись Себастиан Стэн, Брэдли Уитфорд, Татьяна Маслани, Тоби Кеббелл и другие.
Ранее студия Disney выпустила тизер "Короля Льва", который вернет вас в детство.
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