Николь Кидман запретила дочерям смотреть фильм с ее участием

Американская актриса Николь Кидман призналась, почему не хочет показывать своим детям фильм "Разрушительница".

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В 2019 году состоится премьера фильма “Разрушительница” с Николь Кидман в главной роли. Мы уже рассказывали о шокирующем перевоплощении голливудской звезды для съемок в этой драме. Накануне же стало известно, что знаменитая актриса не хочет показывать дочерям картину со своим участием.

Николь Кидман в роли Эрин Белл Кадр из фильма "Разрушительница"

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Так, фильм “Разрушительница” расскажет историю детектива Эрин Белл, жизнь которой пошла под откос и превратила женщину в безжалостную и решительную, способную убить.

Это резкий и сложный фильм. Моя героиня может взять оружие и выстрелить, если на нее нападут, несмотря на то что внутри она все же женщина, которая полна ненависти. Не хочу, чтобы мои девочки это видели, - поделилась Николь.

Николь Кидман с дочерьми Getty Images

Вместе с Николь Кидман в фильме “Разрушительница” снялись Себастиан Стэн, Брэдли Уитфорд, Татьяна Маслани, Тоби Кеббелл и другие.

Ранее студия Disney выпустила тизер "Короля Льва", который вернет вас в детство.