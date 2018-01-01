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Шокирующее перевоплощение: Николь Кидман в трейлере Destroyer

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Премьера криминальной драмы "Разрушительница" состоится в конце 2018 года.
Шокирующее перевоплощение: Николь Кидман в трейлере Destroyer
© Кадр из Youtube
Фото 1/3
  • Николь Кидман в трейлере Destroyer
  • Себастиан Стэн и Николь Кидман
  • Татьяна Маслани, Николь Кидман и Себастиан Стэн на премьере Destroyer в Торонто
Шокирующее перевоплощение: Николь Кидман в трейлере Destroyer
Николь Кидман в трейлере Destroyer
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В сети появился первый трейлер криминальной драмы “Разрушительница“ (Destroyer), главную роль в которой сыграла голливудская актриса Николь Кидман. Режиссером картины выступила Карина Кусама. Известно также, что в украинском прокате фильм получит название “Время возмездия“.

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Трагическая картина расскажет историю детектива Эрин Белл, которая была вынуждена внедриться в преступную калифорнийскую группировку, после чего жизнь героини едет под откос. Эрин влюбляется в главаря преступной группировки Криса (Себастиан Стэн), у нее появляется зависимость от алкоголя, она теряет мужа и портит отношения с дочерью.  

Себастиан Стэн и Николь Кидман
Себастиан Стэн и Николь Кидман
Кадр из фильма Destroyer

Фильм “Destroyer“ уже получил отличные отзывы критиков на фестивале в Теллуриде, который прошел в сентябре. Николь Кидман за перевоплощение в Эрин Белл прочат номинации на премию “Оскар“.  

Татьяна Маслани, Николь Кидман и Себастиан Стэн на премьере Destroyer в Торонто
Татьяна Маслани, Николь Кидман и Себастиан Стэн на премьере Destroyer в Торонто
GettyImages

В ленте также снялись Брэдли Уитфорд, Татьяна Маслани, Тоби Кеббелл и другие. Премьера фильма “Время возмездия“ состоится в декабре 2018 года. 

Напомним, что ранее вышел трейлер фильма о расовой дискриминации “Лучший из врагов“.

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Теги: Николь Кидман, кино, трейлер, время возмездия, destroyer
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