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Студия Disney выпустила тизер "Короля Льва", который вернет вас в детство: видео

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Киностудия Walt Disney выпустила первый тизер-трейлер ремейка "Король Лев".

Новый взгляд на старую историю. Киностудия Disney выпустила тизер-трейлер ремейка мультфильма “Король Лев”, над которым плакали миллионы. Видео появилось на YouTube-канале компании. 

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В тизере трехмерного анимационного фильма “Король Лев” показана сцена представления мандрилом Рафики зверям саванны родившегося львенка Симбы. За кадром звучит голос его отца, Муфасы. 

Сообщается, что фильм выйдет в прокат летом 2019 года. 

Напомним, что оригинальный мультфильм “Король Лев” появился на экранах в 1994 году. Он получил два “Оскара”, три “Золотых глобуса” и три “Грэмми”. В 2002 году мультфильм был улучшен и оптимизирован для IMAX, а в 2011 — для IMAX 3D. 

Накануне DZIDZIO презентовал клип "Моя любов".

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Теги: Король Лев, трейлер, новости, кино
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