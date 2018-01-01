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Все буде добре: EL Kravchuk выпустил новый сингл

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После Х-фактора певец пообещал скоро вернуться на сцену с новым музыкальным материалом и выполнил свое обещание!
Эль Кравчук выпустил новую песню Все буде добре: слушать онлайн, фото, видео
Эль Кравчук выпустил новую песню Все буде добре: слушать онлайн, фото, видео
Пресс-служба

Новый сингл о легкой ностальгии и чувстве дежавю. И не имеет значения это дежавю разочарования или счастья. Песня с первых нот напоминает об ушедшей любви и с вызывает желание с головой окунуться в новую — без страха и сомнений.

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Над треком EL Kravchuk работал с композитором Михаилом Некрасовым. Вместе они записали хит в духе нео-романтики 80-х — Depeche Mode, Blondie, Bronski Beat.

Сингл певец комментирует:

Это не философская лирика, это саундтрек к нашей жизни. Одной ногой в электронной музыке, другой в рок-музыке. Потому в нее заложено и синти и инструментальное звучание.

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В треке особенная техника пения. Она называется фаду. Это эмоциональное направление в португальской музыке, которое ставит акцент на чувстве легкой любовной ностальгии.

Напомним также, что Александр Порядинский выступит с большим сольным концертом во Львове.

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Теги: EL Kravchuk, Эль Кравчук, новости, музыка, шоубиз, возвращение на сцену, сингл, новая песня, слушать онлайн, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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