Все буде добре: EL Kravchuk выпустил новый сингл
Новый сингл о легкой ностальгии и чувстве дежавю. И не имеет значения это дежавю разочарования или счастья. Песня с первых нот напоминает об ушедшей любви и с вызывает желание с головой окунуться в новую — без страха и сомнений.
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Над треком EL Kravchuk работал с композитором Михаилом Некрасовым. Вместе они записали хит в духе нео-романтики 80-х — Depeche Mode, Blondie, Bronski Beat.
Сингл певец комментирует:
Это не философская лирика, это саундтрек к нашей жизни. Одной ногой в электронной музыке, другой в рок-музыке. Потому в нее заложено и синти и инструментальное звучание.
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В треке особенная техника пения. Она называется фаду. Это эмоциональное направление в португальской музыке, которое ставит акцент на чувстве легкой любовной ностальгии.
Напомним также, что Александр Порядинский выступит с большим сольным концертом во Львове.
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