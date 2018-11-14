"МастерШеф-8": кто вчера покинул шоу

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф-8" на канале СТБ прошла битва черных фартуков под названием "Карусель".

На битву черных попали четверо: Максим Пустовит, Юля Бурцева, Алексей Бжицкий и Лев Маркевич. Каждый из них нашел на своей поверхности набор простых ингредиентов, которые есть на любой украинской кухне: пшено, перловка, карась, печень, тыква, кабачок и другие продукты.

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Судьи "МастерШеф" попросили участников удивить их своими блюдами и показать, что из простых ингредиентов реально приготовить и на ресторанном уровне. А главная сложность конкурса заключалась как раз в карусели. Каждому из участников давалось некоторое количество времени, чтобы продумать свое блюдо и начать процессы, после чего карусель начинала крутиться. А останавливалась она у поверхностей других участников. То есть каждому герою приходилось помогать своему конкуренту с его блюдом, а также не забывать следить за собственными процессами.

Алексей приготовил свиное филе, начиненное сыром и черносливом с картофельным пюре и яйцом-пашот. Бурцева подала филе карася с лисичками и морковно-чесночно-тыквенным пюре с водкой. Лев приготовил печень с грибами в ореховом соусе, а Максим презентовал перлотто с кабачковыми слайсами.

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Как единогласно решили судьи, блюдо Максима Пустовита является слишком простым и не дотягивает до уровня "МастерШеф".

В итоге, Максим Пустовит покинул "МастерШеф". На проекте осталось 9 участников.

Максим Пустовита пресс-служба канала СТБ

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