В канун дня рождения погибшей Марины Поплавской в её родном Житомире пройдет специальный концерт

7 марта 2019 года «Дизель Шоу» привезут в родной город актрисы особенный концерт.

Сегодня достигнута договорённость, что 7 марта «Дизель Шоу» приедет в Житомир с особенным концертом. В рамках Всеукраинского тура на сцену Муздрамтеатра имени Кочерги выйдут актеры «Дизель шоу» и друзья Марины Поплавской. Дата выбрана неслучайно - накануне дня рождения Королевы юмора.

шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь рассказывает:

Когда мы приняли решение перенести Всеукраинский тур на начало следующего года, для себя поставили цель – провести на родине нашей Маринки концерт в канун ее дня рождения. Для всей Студии это очень важное событие.

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Юмористы выйдут на сцену в таком составе: Егор Крутоголов, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Максим Нелипа, Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Обещают приехать с балетом «Ва-Банк». А также пригласить «Девчонок из Житомира» и других актеров, которые играли с Мариной Францевной на одной сцене.

Актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов говорит:

Пожалуй, это очень символично, что концерт в Житомире пройдёт накануне девичьего праздника и в преддверие Дня рождения самой известной девчонки из Житомира. Она всегда шутила, что любит больше праздник 8 марта, чем свой день рождения. Потому что 8-го ей никто не напоминал о ее возрасте. Думаю, мы обязательно вспомним номер «Похмелье после 8-го марта», который изначально писался под меня, но Яна Глущенко предложила поменять меня на Марину, и мы все поддержали. По-моему, получилось очень смешно.

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Этот особенный концерт «Дизель Шоу» будет состоять из лучших и новых номеров из весенней программы.

Афиша концерта памяти Марины Поплавской пресс-служба

Креативный продюсер Михаил Шинкаренко говорит:

Все, что в этот вечер актеры покажут на сцене, будет сыграно в честь Марины Францевны Поплавской.

Концерт пройдет в житомирском Драмтеатре им. Кочерги в четверг, 7 марта, в 19:00.

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