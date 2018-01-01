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Беременная Валентина Хамайко раскрыла пол четвертого ребенка

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В среду, 14 ноября, на прямой эфир «Сніданку з 1+1» пришла известная телеведущая, Валентина Хамайко.
Валентина Хамайко ждет ребенка, фото
Валентина Хамайко ждет ребенка, фото
пресс-служба канала 1+1

Ведущая утреннего шоу «Сніданок Вихідний» на телеканале «1+1» Валентина Хамайкосейчас находится на восьмом месяце беременности и вскоре в четвертый раз станет мамой.

Отметим, что вместе с супругом Валентина Хамайко уже воспитывают троих детей - 9-летнюю Соломию, 7-летнего Михаила и 5-летнюю Мирославу.   

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В студии «Сніданку з 1+1» Хамайко рассказала, как ей удается одновременно быть суперженщиной, супермамой и суперженой, при этом успевать всем уделять внимание заниматься фермерством, отлично готовить, а также быть успешной телеведущей:

Мы, слава богу, сейчас живем в том состоянии, когда есть момент взаимопомощи и поддержки друг друга. Муж очень органичен. Например, Андрей видит, что мне надо закончить что-то на кухне – он укладывает детей, если мне нужна в чем-то другом помощь - берется за то, а я иду с малыми гулять.

Валентина Хамайко
Валентина Хамайко
пресс-служба канала 1+1

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По словам Валентины, она никогда не планировала быть многодетной мамой, но счастлива, что у нее такая большая семья, которая совсем скоро станет еще больше:

Я мечтала о семье, и никогда не знала, какая она будет. Понимаю, что такие моменты нельзя загадывать. Мне хотелось, чтобы детей было минимум двое. Возможно, потому что нас, детей, в семье было двое.

В студии «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко разоткровенничалась и сообщила, кого они с мужем ждут:

Мальчика. Все, как и желали. Мне хотелось, чтобы была гармония, сын Миша заказывал брата, и оно так и сложилось.

Напомним также, что Дмитрий Шуров рассказал, как чуть не стал жертвой педофила.

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Теги: Валентина Хамайко, беременность, ребенок, пол ребенка, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "1+1"

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