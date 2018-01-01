KiRA MAZUR сняла клип при прыжке с парашютом

Неординарная украинская певица KiRA MAZUR презентовала лирик-видео на песню «Ти пішов» из дебютного альбома «МІЙ FOLK», которое было отснято при прыжке с парашютом.

Для съемок клипа «Ти пішов» KiRA MAZUR впервые в жизни прыгнула с парашютом и при этом пела – тем самым установила национальный рекорд Украины «Первая певица, исполнившая песню во время прыжка с парашютом».

KiRA MAZUR на своей странице в социальных сетях прокомментировала видео:

Я поставила рекорд Украины! Именно трек «Ти пішов» стал моим вдохновением при прыжке с парашютом и на последних нотках тепла я решила сделать видео в небе на него.

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За всю историю независимой Украины установить национальный рекорд удавалось только нескольким музыкантам в разных категориях: Ирине Билык, Виктору Павлику, группам «Океан Ельзи» и АНТИТЕЛА.

Тема неба близка для KiRA, но это был ее первый прыжок. Съемка происходила на пять камер, поэтому удалось передать чувства и эмоции, которые испытывала артистка во время полета.

Прыжок был зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины и по условиям: обязательно спеть песню полностью, от начала до конца, чтобы в записи было слышно все, и видно на видео! Поэтому в конце видео можно найти небольшой фрагмент живого исполнения записи с диктофона.

Установление рекорда Украины стало визитной карточкой презентации дебютного альбома певицы «МІЙ FOLK» и своеобразным призывом не бояться смотреть в глаза страха, не забывать – мы свободные, сильные и уникальные!

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Каждая из песен альбома это неординарный музыкальный эксперимент – гармоничное сочетание элементов украинского фолка с различными стилями. Её музыку вне существующих форматов по праву можно назвать новаторской!

KiRA MAZUR говорит:

Из множества треков я отобрала 10 лучших – 10 МОИХ песен в моем украинском звучании – FOLK.

В альбом вошли уже популярные и любимые многими треки: «Карі очі», «Ти милий», «НАРОДНА», «Я бы» и др.

19 декабря в арт-клубе «Тёплый Ламповый» состоится первый сольный концерт в рамках презентации дебютного альбома «МІЙ FОLK».

Афиша концерта KiRA MAZUR пресс-служба

На этом KiRA MAZUR останавливаться не собирается и готовится к концертному туру в поддержку альбома. А также записывает дуэт с топовым блогером и участницей телепроекта «Топ модель по-украински» Анной Сулимой. Совсем скоро поклонники творчества KiRA MAZUR смогут по достоинству оценить новую работу.

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