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Кейт Аптон стала мамой: первые фото новорожденной

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Самая сексуальная женщина на планете родила первенца.
Супермодель Кейт Аптон впервые стала мамой
Супермодель Кейт Аптон впервые стала мамой
instagram.com/kateupton/

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Супермодель Кейт Аптон, которая в этом году возглавила список “самых сексуальных женщин на планете“ по версии журнала Maxim, стала мамой. Первые фото новорожденной дочки Аптон опубликовала в своем Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genevieve Upton Verlander 💗 11.7.18

Публикация от Kate Upton (@kateupton)

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Хотя на снимке не видно лица малышки, поклонники модели уверены, что ее ребенок не менее красивый, чем сама Кейт. 

Снимок новоиспеченная мама подписала весьма лаконично: “Женевьева Аптон Верландер 11.07.18“.  

А вот супруг Кейт — бейсболист Джастин Верлендер опубликовал трогательное сообщение и не менее умилительное фото дочки. 

Добро пожаловать в этот мир, Женевьева Аптон Верлендер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя увидел, – написал Джастин Верлендер. 

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Как оказалось, Аптон родила еще 7 ноября, однако  решилась объявить об этом только сейчас. 

Кейт Аптон с мужем Джастином Верлендером
Кейт Аптон с мужем Джастином Верлендером
instagram.com/kateupton/

 

Накануне экс-участница "МастерШеф" поделилась фото на последнем месяце беременности.

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Теги: Кейт Аптон, родила, фото
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