Кейт Аптон стала мамой: первые фото новорожденной

Самая сексуальная женщина на планете родила первенца.

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Супермодель Кейт Аптон, которая в этом году возглавила список “самых сексуальных женщин на планете“ по версии журнала Maxim, стала мамой. Первые фото новорожденной дочки Аптон опубликовала в своем Instagram.

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Хотя на снимке не видно лица малышки, поклонники модели уверены, что ее ребенок не менее красивый, чем сама Кейт.

Снимок новоиспеченная мама подписала весьма лаконично: “Женевьева Аптон Верландер 11.07.18“.

А вот супруг Кейт — бейсболист Джастин Верлендер опубликовал трогательное сообщение и не менее умилительное фото дочки.

Добро пожаловать в этот мир, Женевьева Аптон Верлендер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя увидел, – написал Джастин Верлендер.

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Как оказалось, Аптон родила еще 7 ноября, однако решилась объявить об этом только сейчас.

Кейт Аптон с мужем Джастином Верлендером instagram.com/kateupton/

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