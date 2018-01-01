58-річний Володимир Гришко втретє став батьком

Народний артист України Володимир Гришко прийшов у студію програми "Ранок з Інтером", щоб розповісти про творчий ювілей, сольний концерт і про народження третьої дитини.

Володимир Гришко - єдиний український оперний співак, який 44 рази виконував головні партії в Метрополітен-опера у Нью-Йорку. У його послужному списку - дуети з Лучано Паваротті, Андреа Бочеллі і Монсеррат Кабальє.

9 листопада народний артист України виступить в Києві з сольною програмою “Ти моя мелодія“, присвяченій Мусліму Магомаєву. Цей концерт особливий ще й тому, що приурочений до 35-річчя творчої діяльності самого Гришка:

Це буде неординарна подія: 2 відділення, 25 пісень Мусліма Магомаєва з прекрасним симфонічним оркестром. Концерт присвячений великому, легендарному метру, який дуже любив Київ. Коли Магомаєв приїжджав сюди, він говорив: “Я тут особливо готуюся до концертів, тому що в Україні навіть півні співають у тональності“.

Український тенор був особисто знайомий з легендарним виконавцем:

Ми з ним спілкувалися по телефону. Коли я був юнаком, приходив на його концерти, слухав, як він співав. А коли я був солістом Метрополітен-опера, я йому дзвонив, ми домовлялися зробити спільний концерт. Але не склалося. То я був зайнятий 20 років у Нью-Йорку. Потім, коли він міг, я не міг. Але все одно, коли я співаю на концертах, присвячених легенді, я відчуваю, що він з нами.

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Квитки на концерт “Ти моя мелодія“ розкупили задовго до прем'єри. Гришко жартує, що йому тепер доведеться просити дирекцію оперного театру відкрити оркестрову яму, щоб на виступ могли потрапити його родичі та всі охочі.

Володимир Гришко у студії "Ранку з Інтером" прес-служба каналу "Інтер"

Крім того, в ефірі “Ранку з Інтером“ народний артист поділився радісною новиною: напередодні концерту співак втретє став батьком:

Так співпало в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки зворушений цією подією! Ми давно молили про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!

А ще Володимир Гришко - постійний учасник благодійного аукціону “Інтер - дітям“. У студії “Ранку з Інтером“ він передав на аукціон новий лот - футболку з автографом.

Володимр Гришко у студії "Ранку з Інтером" прес-служба каналу "Інтер"

Сувенір від народного артиста України вже можна купити на сайті. Як і інші ексклюзивні речі від зірок. Викуповуючи лоти на благодійному онлайн-аукціоні “Інтер - дітям“, ви не тільки придбаєте унікальний подарунок для себе або близької людини, але і берете участь у великій і важливій справі. Всі виручені від продажу лотів кошти підуть на ремонт та оснащення палати для трансплантації кісткового мозку для дитячого відділення Національного інституту раку.

Інтерв'ю Володимира Гришка програмі “Ранок з Інтером“ дивись тут:

Нагадаємо, українського співака Івана Дорна підловили на прогулянці з сином у Києві. Подробиці читай тут.