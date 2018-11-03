Хилари Дафф объяснила, зачем ест свою плаценту

Ставшая мамой во второй раз певица Хилари Дафф призналась, что ест собственную плаценту.

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Известная американская актриса и певица Хилари Дафф недавно родила второго ребенка. Радостной новостью 31-летняя звезда поделилась в своем блоге. А на днях девушка рассказала, как борется с послеродовой депрессией. О необычном способе, который выбрала Хилари, читайте далее в материале.

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Так, в недавнем подкасте Dr. Elliot Berlin’s Informed Pregnancy звезда призналась, что для поддержания тонуса и профилактики послеродовой депрессии она употребляет в пищу собственную плаценту, делая смузи с фруктами.

Это потрясающий коктейль. Сначала я была в шоке, но потом узнала, что таким образом можно предотвратить послеродовые депрессии, поэтому рискнула попробовать, - написала Дафф.

Хилари отметила, что хранит плаценту в виде замороженных кубиков и собирается еще несколько месяцев употреблять ее в пищу.

Напомним, что накануне стало известно, когда своего первенца родит украинская телеведущая Регина Тодоренко.