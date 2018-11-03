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Хилари Дафф объяснила, зачем ест свою плаценту

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Ставшая мамой во второй раз певица Хилари Дафф призналась, что ест собственную плаценту.
Хилари Дафф призналась, что ест свою плаценту
Хилари Дафф призналась, что ест свою плаценту
instagram.com/hilaryduff/

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Известная американская актриса и певица Хилари Дафф недавно родила второго ребенка. Радостной новостью 31-летняя звезда поделилась в своем блоге. А на днях девушка рассказала, как борется с послеродовой депрессией. О необычном способе, который выбрала Хилари, читайте далее в материале. 

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Так, в недавнем подкасте Dr. Elliot Berlin’s Informed Pregnancy звезда призналась, что для поддержания тонуса и профилактики послеродовой депрессии она употребляет в пищу собственную плаценту, делая смузи с фруктами. 

Это потрясающий коктейль. Сначала я была в шоке, но потом узнала, что таким образом можно предотвратить послеродовые депрессии, поэтому рискнула попробовать, - написала Дафф. 

Хилари отметила, что хранит плаценту в виде замороженных кубиков и собирается еще несколько месяцев употреблять ее в пищу. 

Напомним, что накануне стало известно, когда своего первенца родит украинская телеведущая Регина Тодоренко.

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Теги: Хилари Дафф, дети звезд, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.11.2018, 19:04
Оценка:  0
pусский
Фуу-у-у, бля! Я блеванул ей в морду и пёрнул!
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