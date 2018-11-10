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Экс-участница "МастерШеф" поделилась фото на последнем месяце беременности

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Участница кулинарного шоу "МастерШеф 5" Юлия Шолудько порадовала поклонников радостной новостью.
Юлия Шолудько поделилась фото на последнем месяце беременности
Юлия Шолудько поделилась фото на последнем месяце беременности
instagram.com/yuliyasholudko/

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Одна из самых ярких участниц пятого сезона кулинарного шоу “МастеШеф“ - Юлия Шолудько не часто радует поклонников постами в социальных сетах. Но сегодня девушка опубликовала в своем Instagram фото, которое стало настоящим сюрпризом для ее подписчиков.

На снимке Юлия позирует с достаточно округлившимся животом. 

Привет. Простите, что так долго отсутствовала. Я просто была немного занята. Теперь я снова в инстамире и буду радовать Вас чаще новыми, интересными фотографиями. Всем любви, - подписала фото Юлия.

Подписчики поздравили девушку с предстоящими родами и пожелали счастья и здоровья малышу. 

Ранее Влад Яма поделился с поклонниками архивным детским снимком.

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Теги: Юлия Шолудько, беременна, фото, МастерШеф
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