Экс-участница "МастерШеф" поделилась фото на последнем месяце беременности
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Одна из самых ярких участниц пятого сезона кулинарного шоу “МастеШеф“ - Юлия Шолудько не часто радует поклонников постами в социальных сетах. Но сегодня девушка опубликовала в своем Instagram фото, которое стало настоящим сюрпризом для ее подписчиков.
На снимке Юлия позирует с достаточно округлившимся животом.
Привіт 🤗 Вибачте ,що так довго була відсутня . Я просто була трішечки зайнята 😁 Тепер я знову в інста- світі і буду радувати Вас частіше новими , цікавими світлинами 😉 Всім кохання ♥️🤗 p.s найсокровенніші фото довіряю тільки моїй💕 @oksi_official 💕#вагітність#кохання#сімя#архив
Привет. Простите, что так долго отсутствовала. Я просто была немного занята. Теперь я снова в инстамире и буду радовать Вас чаще новыми, интересными фотографиями. Всем любви, - подписала фото Юлия.
Подписчики поздравили девушку с предстоящими родами и пожелали счастья и здоровья малышу.
Ранее Влад Яма поделился с поклонниками архивным детским снимком.
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