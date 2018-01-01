Вагітна українська телеведуча Регіна Тодоренко назвала дату пологів.

Колишня ведуча тревел-шоу "Орел и Решка" Регіна Тодоренко зізналася, коли народить первістка.

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Про це зірка заявила на врученні премій журналу Оk!. Регіна та її наречений - російський співак Влад Топалов отримали нагороду "Пара року". Після того, як закохані піднялися на сцену, аби отримати приз, Влад сказав зі сцени:

Я тебя люблю! Дай нам бог стать родителями вовремя.

Регіна забрала у нареченого мікрофон та сказала:

Еще неделька.

Ймовірно, пологи відбудуться 15-17 листопада.

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